Ключевые моменты:

Информация о «энергетическом перемирии» с РФ не подтверждена официально, возможна ИПСО.

Ночной удар по Запорожскому району: погибли трое мирных жителей, есть раненые.

Силы обороны поразили РЛС «Небо-СВУ», пункты управления БпЛА и склад боеприпасов врага.

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение самолета РФ.

Канцлер Германии заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно.

Официально об энергетическом перемирии не заявляли ни в Украине, ни в России

В украинском медиапространстве распространяется информация, что якобы российские войска получили приказ не атаковать украинские энергообъекты.

В то же время первоисточник информации не вызывает доверия, а ее содержание – весьма сомнительно. Не исключен намеренный вброс или ИПСО с целью притупить бдительность украинцев, пишет Телеграм-канал Pravda_Gerashchenko.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые удары.

Удар по Запорожскому району: трое погибших, трое раненых

Этой ночью российские оккупанты ударили по Запорожскому району. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

По предварительным данным, около полуночи 29 января войска России нанесли удар по одному из населенных пунктов области. Жертвами атаки стали 62-летний мужчина и женщины в возрасте 26 и 50 лет.

Повреждены семь частных домов, один из них полностью уничтожен. Спасатели ликвидировали пожар жилого дома на площади в 100 кв. м, а также возгорание газовой трубы.

Всего, по данным Воздушных сил, в ночь на четверг, 29 января, противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро четверга, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 7 локациях.

Поражены РЛС противника и ряд пунктов управления БпЛА

В то е время Генштаб ВСУ информирует: благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лимаревки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 «Небо-СВУ». Примерная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.

Также поражен ряд вражеских пунктов управления БпЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Солодкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один – в районе Подстепного (Херсонской обл.)

Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов поражен состав боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

Силы обороны продолжают методически снижать наступательный потенциал российских захватчиков. И продолжение обязательно последует, пообещали военные.

Минус самолет и сотни дронов: новые потери армии РФ

Также ранее сообщалось, что у России одним истребителем Су-34 стало меньше. Сегодня Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение одного самолета.

А по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, накануне россияне потеряли два самолёта – Су-30 и Су-34.

Какой из этих самолетов отмечен в сводке Генштаба, пока не уточняется.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили:

830 «черных пакетов»;

4 танка;

7 боевых бронированных машин;

20 артиллеристских систем;

2 средства ПВО;

955 БпЛА;

88 единиц автомобильной техники.

Вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно, – канцлер Германии

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году «исключено» и «невозможно».

По его словам, Киеву необходимо выполнить Копенгагенские критерии, что обычно занимает несколько лет – поэтому ускоренное принятие в Евросоюз нереалистично.

«Мы можем постепенно приблизить Украину к ЕС. Это всегда возможно, но такого быстрого вступления просто не может быть», – цитирует Мерца агентство dpa.

Копенгагенские критерии – это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они включают обязательное наличие стабильной демократии, верховенства права, прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность принять обязательства по законодательству ЕС.

Ранее Financial Times писала, что в случае согласия на мирную сделку Украина получит не только гарантии безопасности, но и вступление в ЕС до 1 января 2027 года.