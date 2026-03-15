Ключевые моменты:
- Вечером 15 марта российская армия атаковала Одессу и область ударными дронами.
- В городе и районе были слышны взрывы – работали силы ПВО.
- Воздушная тревога продолжалась около часа, официальной информации о последствиях пока нет.
Атака началась ориентировочно около 22 часов. Тогда же на юге области прозвучал сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о группе беспилотников, взявших курс на Одессу и город Черноморск.
«Большинство взяли курс на Черноморск;
Санжейка тоже внимательно;
Один от Пивденного летит в сторону Одессы;
Лиманка/Таирова осторожно», – предупреждают Телеграм-каналы.
Предварительно, часть «шахедов» уже успешно сбили.
По состоянию на 23:10 был дан отбой тревоги.
Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.
ОБНОВЛЕНО в 23:32
Мониторингшовые каналы сообщают о «прилете» БпЛА в жилой дом в Черноморске. Подробности на данный момент не известны.
Предварительно, вследствие обстрела в Черноморске пострадали жилые дома, детский сад и машины.
Официальная информация о возможных жертвах и раненых еще не поступала.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что весенняя кампания у россиян уже провалилась, но они увеличивают количество дронов.