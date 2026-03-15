Ключевые моменты:

  • Вечером 15 марта российская армия атаковала Одессу и область ударными дронами.
  • В городе и районе были слышны взрывы – работали силы ПВО.
  • Воздушная тревога продолжалась около часа, официальной информации о последствиях пока нет.

Атака началась ориентировочно около 22 часов. Тогда же на юге области прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о группе беспилотников, взявших курс на Одессу и город Черноморск.

«Большинство взяли курс на Черноморск;

Санжейка тоже внимательно;

Один от Пивденного летит в сторону Одессы;

Лиманка/Таирова осторожно», – предупреждают Телеграм-каналы.

Предварительно, часть «шахедов» уже успешно сбили.

По состоянию на 23:10 был дан отбой тревоги.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

ОБНОВЛЕНО в 23:32

Мониторингшовые каналы сообщают о «прилете» БпЛА в жилой дом в Черноморске. Подробности на данный момент не известны.

Предварительно, вследствие обстрела в Черноморске пострадали жилые дома, детский сад и машины.

Официальная информация о возможных жертвах и раненых еще не поступала.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что весенняя кампания у россиян уже провалилась, но они увеличивают количество дронов.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
