ПВО сбивают дроны

Ключевые моменты:

  • Ночью враг атаковал Одессу ударными дронами, поврежден объект инфраструктуры.
  • Информация о пострадавших отсутствует.
  • Городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме.

«Враг ночью атаковал город ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры», – проинформировал Лысак в соцсетях.

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Напомним, в ночь на 28 января россияне также атаковали Одессу и область ударными дронами. Удар пришелся по территории порта Пивденный.

Читайте также: Одесские школы и детсады под обстрелами: сколько учебных заведений пострадало с начала войны.

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме