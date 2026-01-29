Ключевые моменты:

Ночью враг атаковал Одессу ударными дронами, поврежден объект инфраструктуры.

Информация о пострадавших отсутствует.

Городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме.

«Враг ночью атаковал город ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры», – проинформировал Лысак в соцсетях.

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Напомним, в ночь на 28 января россияне также атаковали Одессу и область ударными дронами. Удар пришелся по территории порта Пивденный.

Читайте также: Одесские школы и детсады под обстрелами: сколько учебных заведений пострадало с начала войны.