Ключевые моменты:
- Ночью враг атаковал Одессу ударными дронами, поврежден объект инфраструктуры.
- Информация о пострадавших отсутствует.
- Городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме.
«Враг ночью атаковал город ударными БпЛА. Поврежден объект инфраструктуры», – проинформировал Лысак в соцсетях.
По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.
В настоящее время все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.
Напомним, в ночь на 28 января россияне также атаковали Одессу и область ударными дронами. Удар пришелся по территории порта Пивденный.
Читайте также: Одесские школы и детсады под обстрелами: сколько учебных заведений пострадало с начала войны.
Спросить AI: