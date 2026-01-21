Ключевые моменты:

В конце декабря подсолнечное масло загрязнило до 25 км побережья.

Видимые пятна исчезли быстро, но угроза для экосистемы осталась.

Около 2000 морских птиц погибли.

Больше всего пострадали пирникозы — водные хищники, неприспособленные к неволе.

Масляная пленка блокирует кислород и газообмен, убивая планктон.

Масло осело на дне на 140 км – нужны исследования для полной картины.

Как подсолнечное масло убивало птиц возле Одессы

Из-за российских атак по портовым объектам в Черное море вылилось подсолнечное масло, которое загрязнило береговую линию Одессы до 25 км. Добавим, что через несколько дней видимые загрязнения исчезли из большинства пляжей. Однако экологи предупреждают: очищение поверхности не отменяет угрозы для морской флоры и фауны.

По словам эколога Владислава Балинского, экологические последствия проявились сразу. Ведь побережье Одесской области было устлано телами мертвых морских птиц, а волонтеры круглосуточно спасали тех, кто еще был жив. Эксперт добавляет, что многие птицы погибли в море или после контакта с маслом и морозами. Однако это только «верхушка айсберга».

Владислав Балинский отмечает, что около двух тысяч птиц погибли. В то же время волонтерам удалось собрать около 400 птиц. Правда, большая часть из 400 птиц, к сожалению, тоже погибла. Эколог добавляет, что масло является значительно более сложным загрязнителем для птиц, чем мазут или нефть.

Стоит отметить, что подсолнечное масло кажется безвредным, но в море под холодом и солнцем оно густеет, становится липким и разрушает перья птиц, блокируя терморегуляцию. Даже после очищения она не исчезает полностью.

Скрытая опасность для Черного моря

Балинский заметил, что больше всего пострадали пирникозы — не выходящие на сушу водоплавающие птицы с анатомией для ныряния. В неволе они быстро слабеют из-за неудобного содержания и хищного рациона.

Также эксперт подчеркнул, что маслопленка блокирует газообмен на поверхности, где живет планктон — основа пищевой цепи. Соответственно гибнет планктон – страдают мальки, рыба, птицы и хищники. Баланс поднимается надолго, даже если поверхность чистая.

Правда, по словам Балинского, направление ветра быстро изменилось, и то, что было разлито в Одесском заливе, вынесло в открытое море. Соответственно большая часть загрязнения вообще не попала в сам залив. Однако, к сожалению, угроза осталась: масло осело на дне на 140 км побережья, создавая длительные очаги загрязнения без исследований.

Эколог добавляет, что последствия касаются не только Одесского залива, а всего 140-километрового участка побережья. Только полные исследования покажут полную картину.

