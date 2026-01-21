Ключевые моменты:
- В конце декабря подсолнечное масло загрязнило до 25 км побережья.
- Видимые пятна исчезли быстро, но угроза для экосистемы осталась.
- Около 2000 морских птиц погибли.
- Больше всего пострадали пирникозы — водные хищники, неприспособленные к неволе.
- Масляная пленка блокирует кислород и газообмен, убивая планктон.
- Масло осело на дне на 140 км – нужны исследования для полной картины.
Как подсолнечное масло убивало птиц возле Одессы
Из-за российских атак по портовым объектам в Черное море вылилось подсолнечное масло, которое загрязнило береговую линию Одессы до 25 км. Добавим, что через несколько дней видимые загрязнения исчезли из большинства пляжей. Однако экологи предупреждают: очищение поверхности не отменяет угрозы для морской флоры и фауны.
По словам эколога Владислава Балинского, экологические последствия проявились сразу. Ведь побережье Одесской области было устлано телами мертвых морских птиц, а волонтеры круглосуточно спасали тех, кто еще был жив. Эксперт добавляет, что многие птицы погибли в море или после контакта с маслом и морозами. Однако это только «верхушка айсберга».
Владислав Балинский отмечает, что около двух тысяч птиц погибли. В то же время волонтерам удалось собрать около 400 птиц. Правда, большая часть из 400 птиц, к сожалению, тоже погибла. Эколог добавляет, что масло является значительно более сложным загрязнителем для птиц, чем мазут или нефть.
Стоит отметить, что подсолнечное масло кажется безвредным, но в море под холодом и солнцем оно густеет, становится липким и разрушает перья птиц, блокируя терморегуляцию. Даже после очищения она не исчезает полностью.
Скрытая опасность для Черного моря
Балинский заметил, что больше всего пострадали пирникозы — не выходящие на сушу водоплавающие птицы с анатомией для ныряния. В неволе они быстро слабеют из-за неудобного содержания и хищного рациона.
Также эксперт подчеркнул, что маслопленка блокирует газообмен на поверхности, где живет планктон — основа пищевой цепи. Соответственно гибнет планктон – страдают мальки, рыба, птицы и хищники. Баланс поднимается надолго, даже если поверхность чистая.
Правда, по словам Балинского, направление ветра быстро изменилось, и то, что было разлито в Одесском заливе, вынесло в открытое море. Соответственно большая часть загрязнения вообще не попала в сам залив. Однако, к сожалению, угроза осталась: масло осело на дне на 140 км побережья, создавая длительные очаги загрязнения без исследований.
Эколог добавляет, что последствия касаются не только Одесского залива, а всего 140-километрового участка побережья. Только полные исследования покажут полную картину.
