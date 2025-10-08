Ключевые моменты:
- 9 октября в Одессе пройдет День осведомленности и заботы о психическом здоровье;
- В акцию включены десятки медицинских учреждений города, где принимают психологи, семейные врачи и терапевты;
- Консультации и помощь будут бесплатными, доступными для взрослых и детей.
Как сообщили в Одесском городском совете, акция приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается ежегодно 10 октября и в рамках которого проводятся информационные мероприятия, направленные на привлечение внимания каждого человека к важности психологического благополучия, повышение осведомленности о профилактике психических расстройств и способах заботы о своем ментальном здоровье.
«Семейные врачи, терапевты, педиатры и психологи будут проводить разъяснительную работу среди посетителей учреждений о важности заботы о своем психическом состоянии, давать советы по его сохранению и методам самопомощи, а также предоставлять профессиональную психологическую поддержку», – отмечают в мэрии.
Все желающие могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру за консультацией по вопросам психического здоровья взрослых и детей. Также в этот день можно получить психологическую помощь в следующих медицинских учреждениях:
Консультативно-диагностический центр № 6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет невролога № 308, с 9:00 до 17:00.
Консультативно-диагностический центр № 20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет № 338, с 8:00 до 13:00;
- 5-й этаж, кабинет невролога № 566, с 9:30 до 14:00;
- кабинет № 567: с 10:00 до 14:00 – невролог, с 14:00 до 16:00 – психиатр.
Консультативно-диагностический центр № 29
- ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 7 – с 8:00 до 14:00; кабинет психолога № 1 – с 9:00 до 13:00;
- ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 10 – с 8:00 до 19:00; 2-й этаж, кабинет семейного врача № 12а — с 8:00 до 19:00; кабинет семейного врача № 12б — с 14:00 до 17:00;
- ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинет психолога № 23, с 8:00 до 16:00.
Городская клиническая больница № 1, консультативно-диагностическое отделение
- ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет психотерапевта № 210 – с 12:00 до 15:00, кабинет психолога № 224 – с 8:00 до 15:00.
Городская больница № 5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет психолога № 19, с 9:00 до 15:00.
Городская больница № 8
- Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет терапевта № 112, с 8:00 до 13:00;
- отделение восстановительного лечения, кабинет психолога № 9, с 8:00 до 13:00.
Городская клиническая больница № 10
- ул. Алексея Вадатурского, 61а, поликлиническое отделение, 2-й этаж, кабинет терапевта № 4, с 8:00 до 14:30;
- кардиологический корпус, 3-й этаж, Центр ментального здоровья, прием психиатров и клинических психологов с 8:30 до 16:00.
Городская клиническая больница № 11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко, 5г, 3-й этаж, кабинет терапевта № 33, с 9:00 до 13:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 2
прием семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев, 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 3
прием семейных врачей с 8:00 до 19:00 по адресам:
- Фонтанская дорога, 30/32; 2-й этаж, кабинет психолога № 9 – с 8:00 до 14:00 по предварительной записи по телефону 073 032 03 33;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Юхима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 4
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 17:00;
- 1-й этаж, кабинет психолога № 5, с 09:00 до 17:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 5
прием семейных врачей с 9:00 до 19:00 по адресам:
- ул. Семена Палии, 58;
- ул. Семена Палии, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 16
прием семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Юхима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет психолога № 327, с 8:00 до 14:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 18
прием семейных врачей с 9:00 до 16:00
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет № 19;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет № 226;
- ул. Торговая, 29/31, 5-й этаж, кабинет № 509.
Детский консультативно-диагностический центр им. академика Б. Я. Резника
прием педиатров с 9:00 до 18:00, прием семейных врачей с 14:00 до 17:00:
- ул. Всеволода Змиянко, 10;
- ул. Спиридоновская, 25/27.
Детская городская поликлиника № 1
прием педиатров с 09:00 до 17:00:
- ул. Праведников мира, 36;
- ул. Атамана Чепиги, 54.
Детская городская поликлиника № 2
прием педиатров с 8:00 до 20:00 по адресам:
- ул. Владислава Бувалкина, 59; 5-й этаж – кабинет психолога № 509, с 9:00 до 19:00;
- просп. Князя Владимира Великого, 67.
Детская городская поликлиника № 3
прием педиатров с 9:00 до 20:00:
- ул. Еврейская, 11;
- ул. Павла Зеленого, 14/16.
Детская городская поликлиника № 4
- ул. Добровольцев, 26, прием педиатров – 2-й этаж, с 9:00 до 19:00;
- 3-й этаж – кабинет психолога № 313, с 9:00 до 16:00.
Детская городская поликлиника № 5
- ул. Евгения Танцюры, 80, 2-й этаж, прием педиатров с 8:00 до 20:00.
Детская городская поликлиника № 6
- ул. Академика Филатова, 7а, прием педиатров и семейных врачей с 8:00 до 19:00; прием детского психолога — по предварительной записи по телефону 067 936 23 47.
Детская городская поликлиника №7
прием педиатров с 9:00 до 18:00 по адресам:
- ул. Старопортофранковская, 46; 2-й этаж — кабинет психолога № 23, с 9:00 до 12:00;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Юхима Фесенко, 11.
