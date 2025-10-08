Ключевые моменты:

9 октября в Одессе пройдет День осведомленности и заботы о психическом здоровье;

В акцию включены десятки медицинских учреждений города, где принимают психологи, семейные врачи и терапевты;

Консультации и помощь будут бесплатными, доступными для взрослых и детей.

Как сообщили в Одесском городском совете, акция приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается ежегодно 10 октября и в рамках которого проводятся информационные мероприятия, направленные на привлечение внимания каждого человека к важности психологического благополучия, повышение осведомленности о профилактике психических расстройств и способах заботы о своем ментальном здоровье.

«Семейные врачи, терапевты, педиатры и психологи будут проводить разъяснительную работу среди посетителей учреждений о важности заботы о своем психическом состоянии, давать советы по его сохранению и методам самопомощи, а также предоставлять профессиональную психологическую поддержку», – отмечают в мэрии.

Все желающие могут обратиться к своему семейному врачу или педиатру за консультацией по вопросам психического здоровья взрослых и детей. Также в этот день можно получить психологическую помощь в следующих медицинских учреждениях:

Консультативно-диагностический центр № 6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет невролога № 308, с 9:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр № 20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет № 338, с 8:00 до 13:00;

5-й этаж, кабинет невролога № 566, с 9:30 до 14:00;

кабинет № 567: с 10:00 до 14:00 – невролог, с 14:00 до 16:00 – психиатр.

Консультативно-диагностический центр № 29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 7 – с 8:00 до 14:00; кабинет психолога № 1 – с 9:00 до 13:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет семейного врача № 10 – с 8:00 до 19:00; 2-й этаж, кабинет семейного врача № 12а — с 8:00 до 19:00; кабинет семейного врача № 12б — с 14:00 до 17:00;

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, кабинет психолога № 23, с 8:00 до 16:00.

Городская клиническая больница № 1, консультативно-диагностическое отделение

ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет психотерапевта № 210 – с 12:00 до 15:00, кабинет психолога № 224 – с 8:00 до 15:00.

Городская больница № 5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет психолога № 19, с 9:00 до 15:00.

Городская больница № 8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет терапевта № 112, с 8:00 до 13:00;

отделение восстановительного лечения, кабинет психолога № 9, с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница № 10

ул. Алексея Вадатурского, 61а, поликлиническое отделение, 2-й этаж, кабинет терапевта № 4, с 8:00 до 14:30;

кардиологический корпус, 3-й этаж, Центр ментального здоровья, прием психиатров и клинических психологов с 8:30 до 16:00.

Городская клиническая больница № 11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 3-й этаж, кабинет терапевта № 33, с 9:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 2

прием семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам:

пер. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 3

прием семейных врачей с 8:00 до 19:00 по адресам:

Фонтанская дорога, 30/32; 2-й этаж, кабинет психолога № 9 – с 8:00 до 14:00 по предварительной записи по телефону 073 032 03 33;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пер. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Юхима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей, с 9:00 до 17:00;

1-й этаж, кабинет психолога № 5, с 09:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 5

прием семейных врачей с 9:00 до 19:00 по адресам:

ул. Семена Палии, 58;

ул. Семена Палии, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 16

прием семейных врачей с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Юхима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38;

ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет психолога № 327, с 8:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 18

прием семейных врачей с 9:00 до 16:00

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет № 19;

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет № 226;

ул. Торговая, 29/31, 5-й этаж, кабинет № 509.

Детский консультативно-диагностический центр им. академика Б. Я. Резника

прием педиатров с 9:00 до 18:00, прием семейных врачей с 14:00 до 17:00:

ул. Всеволода Змиянко, 10;

ул. Спиридоновская, 25/27.

Детская городская поликлиника № 1

прием педиатров с 09:00 до 17:00:

ул. Праведников мира, 36;

ул. Атамана Чепиги, 54.

Детская городская поликлиника № 2

прием педиатров с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Владислава Бувалкина, 59; 5-й этаж – кабинет психолога № 509, с 9:00 до 19:00;

просп. Князя Владимира Великого, 67.

Детская городская поликлиника № 3

прием педиатров с 9:00 до 20:00:

ул. Еврейская, 11;

ул. Павла Зеленого, 14/16.

Детская городская поликлиника № 4

ул. Добровольцев, 26, прием педиатров – 2-й этаж, с 9:00 до 19:00;

3-й этаж – кабинет психолога № 313, с 9:00 до 16:00.

Детская городская поликлиника № 5

ул. Евгения Танцюры, 80, 2-й этаж, прием педиатров с 8:00 до 20:00.

Детская городская поликлиника № 6

ул. Академика Филатова, 7а, прием педиатров и семейных врачей с 8:00 до 19:00; прием детского психолога — по предварительной записи по телефону 067 936 23 47.

Детская городская поликлиника №7

прием педиатров с 9:00 до 18:00 по адресам:

ул. Старопортофранковская, 46; 2-й этаж — кабинет психолога № 23, с 9:00 до 12:00;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Юхима Фесенко, 11.

