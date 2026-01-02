Ключевые моменты:

В декабре 2025 года Одесса подверглась интенсивным атакам РФ за всю войну.

Цели ударов: порты, транспортные хабы, энергетическая инфраструктура.

Эксперт: разрушение логистики экспорта заставит покупателей зерна искать альтернативу.

Что действительно стоит за атаками РФ на Одессу

В декабре 2025 года Одесса превратилась в приоритетную цель для российских обстрелов. Агрессор существенно нарастил интенсивность атак на город, направляя ракеты и дроны преимущественно на портовую и транспортную инфраструктуру. Следует отметить, что это привело к одной из самых масштабных волн ударов за весь период полномасштабного вторжения.

В целом порты Одессы обеспечивают около 90% морского аграрного экспорта Украины. Соответственно они незаменимы для национальной экономики. Также враг бьет по транспортным хабам, энергетической инфраструктуре.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, цель россиян – изолировать Одессу и другие населенные пункты от жизненно важных сетей инфраструктуры.

Эксперт по аграрному сектору Сергей Вовк подчеркнул, что Россия целится в разрушение основных звеньев логистики для экспорта. Ведь в случае сбоев с зерновыми поставками импортеры быстро перейдут к альтернативным, более надежным поставщикам. А этого и желает враг.

Как главный транзитный центр для зернового экспорта одесская инфраструктура критическая, и ее уничтожение угрожает не только нашей стране, но и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса пережила несколько волн атак беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и жилые дома, что привело к пожарам и перебоям с электроснабжением.