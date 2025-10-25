Ключевые моменты:

Двух врачей одесской частной клиники подозревают в ненадлежащем лечении, которое привело к смерти основателя строительной корпорации KADORR Group Аднана Кивана.

В полиции сообщают, что бизнесмен проходил лечение от онкологического заболевания, но врачи допустили серьезные нарушения, вызвавшие сепсис и смерть пациента.

Экспертиза показала, что при правильной диагностике и лечении пациент мог прожить намного дольше.

Врачам объявлено о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины; им грозит до двух лет лишения свободы и до пяти лет лишения права занимать должности.

Готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от работы.

Об этом говорится в опубликованном сегодня сообщении Нацполиции Украины.

По информации правоохранительных органов, 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение от онкологического заболевания в одном из частных медучреждений Одессы.

«Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предотвратимой: при своевременной диагностике, надлежащей оценке состояния и правильном лечении он мог прожить значительно дольше. Однако врачи частной клиники допустили существенные нарушения при оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти», – отмечают в полиции.

Также сообщается, что следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований собрали достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между ненадлежащими действиями медицинских работников и смертью пациента.

На основании собранных материалов хирургу и онкологу частного медицинского учреждения сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Название клиники, как и имена врачей в полиции не разглашают, но, как пишут местные СМИ, вероятно, речь идет об онкохирурге и заведующим хирургическим отделением частной клиники «Одрекс» Виталии Русакове и онкологе и химиотерапевте Марине Белоцерковской.

Если суд докажет вину медиков, им может грозить до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

В настоящее время готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от занимаемых должностей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

