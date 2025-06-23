Ключевые моменты

В онкоцентре Одессы установлены два современных КТ-аппарата: Revolution Maxima и SOMATOM go.Sim.

Новое оборудование обеспечивает быструю диагностику и индивидуальный подход к лечению.

Все решения принимаются медицинским консилиумом.

Новые стандарты помощи для онкопациентов Одесской области

В Одесском противоопухолевом центре теперь работают два современных КТ-аппарата, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Revolution Maxima — аппарат для ежедневной диагностики, оснащенный технологиями искусственного интеллекта. Он позволяет быстро и точно выявлять новообразования, обеспечивая безопасность пациентов.

SOMATOM go.Sim — специализированный томограф, который работает в связке с линейным ускорителем Elekta Harmony. Это оборудование обеспечивает высокоточную подготовку к лучевой терапии, автоматически передавая данные в систему облучения.

Для пациентов это означает:

ускоренную диагностику,

минимальные сроки ожидания,

персонализированное планирование лечения,

снижение нагрузки на здоровые ткани.

Все решения по лечению принимаются мультидисциплинарным консилиумом, в который входят онкологи, хирурги, химиотерапевты, радиологи и другие специалисты.

Теперь пациенты Одесской области получают комплексную онкологическую помощь по мировым стандартам — от диагностики до терапии — в одном центре, оснащенном передовым оборудованием.

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Как сообщала “Одесская жизнь”, некоторые обследования теперь проводятся только по направлению узкого специалиста. Если такие процедуры назначит семейный врач, государство не оплатит их – придется оплачивать из собственного кармана.





