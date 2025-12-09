Ключевые моменты:

Не предоставили необходимые документы

Министерство здравоохранения Украины приостановило лицензию медицинского центра «Дім Медицини», входящей в сеть частных клиник Odrex в Одессе.

Причиной стало то, что во время внеплановой проверки руководство медучреждения не предоставило необходимые документы, требовавшиеся органом лицензирования. Соответствующий приказ МОЗ был обнародован 28 ноября 2025 года.

Следует отметить, что проверка была инициирована по подозрению в нарушении условий ведения медицинской практики. Инспекторы официально потребовали документы, подтверждающие соответствие деятельности клиники законодательным нормам. Однако им не предоставили необходимые документы и информацию, являющуюся нарушением законодательства. Соответственно, лицензию решили приостановить полностью.

Формально после остановки действия лицензии клиника лишается права на медицинскую практику.

Ранее сеть частных клиник связывали с сомнительными обстоятельствами вокруг смерти известного одесского бизнесмена Аднана Кивана, владельца корпорации KADORR Group, скончавшегося 28 октября 2024 после длительного лечения онкологии. Подозрение объявили двум врачам, обвиняемым в ненадлежащем оказании медицинской помощи.

