Умер крупнейший одесский застройщик Аднан Киван

Об этом сообщили в компании KADORR Group.

В СМИ сообщают, что Аднан Киван боролся с онкологией.

«Надежной опорой, верной поддержкой и высшей ценностью для Аднана Кивана была его семья. Искренние соболезнования его жене, детям и внукам. Его добрые дела будут жить вечно», — говорится в сообщении.

Чем запомнился Аднан Киван одесситам

Кроме строительной компании «Kadorr Group», Аднан Киван учредил Арабский культурный центр в Одессе и владел телекомпанией «7 канал».

“Кадорр” стала крупнейшим застройщиком в Одессе. Одним из символов города сегодня являются его жилые комплексы — “Жемчужины”. Хотя кадорровские высотки и подпортили вид одесского центра в районе Старопортофранковской, застройщик отличился тем, что давал каждому клиенту свои персональные гарантии на качество и сроки строительства. И в целом этот принип работал до конца жизни Аднана Кивана, даже после полномвсштабного вторжения россии и во время войны.

Как сообщалось, 4 августа на 86 году жизни ушел из жизни народный артист Украины Михаил Бакальчук.