Новости Одессы и Одесской области

Умер крупнейший одесский застройщик Аднан Киван

Умер крупнейший одесский застройщик Аднан Киван

Сегодня, 28 октября 2024 года, ушел из жизни известный в Одессе бизнесмен и меценат, основатель строительной корпорации «Kadorr Group» Аднан Киван.

Об этом сообщили в компании KADORR Group.

В СМИ сообщают, что Аднан Киван боролся с онкологией.

«Надежной опорой, верной поддержкой и высшей ценностью для Аднана Кивана была его семья. Искренние соболезнования его жене, детям и внукам. Его добрые дела будут жить вечно», — говорится в сообщении.

Чем запомнился Аднан Киван одесситам

Кроме строительной компании «Kadorr Group», Аднан Киван учредил Арабский культурный центр в Одессе и владел телекомпанией «7 канал».

“Кадорр” стала крупнейшим застройщиком в Одессе. Одним из символов города сегодня являются его жилые комплексы  —  “Жемчужины”. Хотя кадорровские высотки и подпортили вид одесского центра в районе Старопортофранковской, застройщик отличился тем, что давал каждому клиенту свои персональные гарантии на качество и сроки строительства. И в целом этот принип работал до конца жизни Аднана Кивана, даже после полномвсштабного вторжения россии и во время войны.

Как сообщалось, 4 августа на 86 году жизни ушел из жизни народный артист Украины Михаил Бакальчук.

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua