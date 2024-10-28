Умер крупнейший одесский застройщик Аднан Киван

Сегодня, 28 октября 2024 года, ушел из жизни известный в Одессе бизнесмен и меценат, основатель строительной корпорации «Kadorr Group» Аднан Киван.
Об этом сообщили в компании KADORR Group.
В СМИ сообщают, что Аднан Киван боролся с онкологией.
«Надежной опорой, верной поддержкой и высшей ценностью для Аднана Кивана была его семья. Искренние соболезнования его жене, детям и внукам. Его добрые дела будут жить вечно», — говорится в сообщении.
Чем запомнился Аднан Киван одесситам
Кроме строительной компании «Kadorr Group», Аднан Киван учредил Арабский культурный центр в Одессе и владел телекомпанией «7 канал».
“Кадорр” стала крупнейшим застройщиком в Одессе. Одним из символов города сегодня являются его жилые комплексы — “Жемчужины”. Хотя кадорровские высотки и подпортили вид одесского центра в районе Старопортофранковской, застройщик отличился тем, что давал каждому клиенту свои персональные гарантии на качество и сроки строительства. И в целом этот принип работал до конца жизни Аднана Кивана, даже после полномвсштабного вторжения россии и во время войны.
Как сообщалось, 4 августа на 86 году жизни ушел из жизни народный артист Украины Михаил Бакальчук.