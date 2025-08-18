Ключевые моменты:

Впервые в учениях приняла участие вся медицинская сфера Одесской области.

Смоделирована вспышка холеры, которая быстро становится региональным и национальным вызовом.

Служба экстренной медицинской помощи проверила координацию, обратившись за 50 дополнительными бригадами.

Цель и результаты учений

По легенде, в регионе началась вспышка холеры, переросшая в национальный кризис. Это позволило оценить готовность медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям и эффективность координации на региональном и национальном уровнях.

Особое внимание уделили работе Центра экстренной медицинской помощи, которая в тренировочном сценарии требовала оперативного привлечения дополнительных сил и ресурсов. Эксперты ВОЗ и Минздрава оценили скорость и слаженность реагирования, подчеркнув важность таких учений для безопасности региона и страны.

Организаторы подчеркнули, что именно благодаря профессионализму медиков и качественному взаимодействию служб можно обеспечить надежную защиту населения в реальных чрезвычайных ситуациях.

