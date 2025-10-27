Ключевые моменты:

На Объездной дороге возле Хаджибейского лимана произошло ДТП — легковой автомобиль разорвало на части.

На месте работают патрульные экипажи, движение на участке ограничено и осуществляется в реверсивном режиме.

По предварительным данным, пострадали несколько человек, среди них ребенок.

ДТП на дамбе Хаджибейского лимана: движение ограничено

Утром в понедельник, 27 октября, на участке Объездной дороги возле дамбы Хаджибейского лимана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковую машину буквально разорвало пополам.

По данным патрульной полиции Одесской области, движение транспорта на этом отрезке трассы временно ограничено — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте аварии работают патрульные экипажи, которые регулируют поток машин. Водителей просят сохранять внимательность, соблюдать указания регулировщиков и заранее планировать маршрут.

Подробности происшествия и состояние пострадавших пока официально не комментируют. Однако, по сообщениям местных телеграм-каналов, в аварии пострадали несколько человек, включая 63-летнего мужчину и 13-летнего мальчика, у которого диагностированы черепно-мозговая травма и переломы.