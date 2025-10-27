Ключевые моменты:
- 27 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 22:00 часов.
Центральный РЭС
Работы до 22:00:
- Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А;
- Балковская, 90, 92, 104, 175;
- Бассейная, 4;
- Благовидовой Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В;
- Квитковая, 6а, 12/2, 21;
- Большая Арнаутская, 18, 22;
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Иванова Дмитрия, 10, 25-59.
Работы до 19:00:
- Цветочная, 12-21,
- Колоническая, 1,
- Колонтаевская, 1,
- Корженко Вадима, 25, 30-46;
- Пастера, 58-64,
- Платановая, 27-126,
- Преображенская, 15-30,
- Прохоровская, 51-61, Р
- адостная, 114, 116.
Работы до 20:00:
- Рихтера Святослава, 67-109,
- Садовая, 11-21, Хмельницкого Богдана, 23-33,52-66; пл. Соборная, 2,4,6; пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15А; пер. 1-й Бассейный, 10-23.
Работы до 19:00:
- пер. 1-й Бузковый, 1-6, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, пер. 2-й Бассейный, 2-18, пер. 2-й Бузковый, 1-19, пер. 2-й Водопроводный, 2,4; пер. 2-й Водяной, 11, пер. 3-й Бассейный, 9,21,23,23а; пер. Бузковый, 2/корп.2; пер. Ватманский, 1-6, пер. Виноградный, 4-38, пер. Вознесенский, 1-6,24; пер. Ковровый, 5,7; проезд Бузковый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 12:00:
- бул. Десантный, 14.
Работы до 17:00:
- 1-я Пересыпская, 1;
- 4-я Пересыпская, 1-36б;
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананиевская, 1-26А;
- Беляевская, 11, 11а, 11б;
- Боровского Николая, 1-123,
- Высокая, 1-20,
- Отечественная, 33,
- Дальняя, 1-23,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Дорожная, 1-22,
- Жевахова, 103, 111;
- Заболотного Академика, 43-51.
Работы до 18:00:
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А.
Работы до 20:00:
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Матросская, 2,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Мичурина, 19,19а;
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Одесской громады, 1,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Парковая, 75-81,
- Почтовая, 39,70-86,
- Промышленная, 7Б,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Радиальная, 1,2,4;
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11а, 12, 13;
- Тепличная, 3/Б,4а;
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Химическая, 1-8, 200-216;
- Шполянская, 74-119,
- Ядова, 58,
- пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1, 14а-117,
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,
- пер. Испанский, 2-А;
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5А;
- пер. Москети, 1-11а;
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Ионы Отаманского, 1-15,
- пер. Савранский, 5,9;
- пер. Станишевской Марии, 1А-21,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Сахарный, 5-12,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- просп. Зеленый, 1,1а,3,14,18,21;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
