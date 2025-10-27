отключение света

Ключевые моменты:

  • 27 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 22:00 часов.

Центральный РЭС

Работы до 22:00:

  • Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А;
  • Балковская, 90, 92, 104, 175;
  • Бассейная, 4;
  • Благовидовой Ольги, 30, 30/2, 34, 37а, 40В;
  • Квитковая, 6а, 12/2, 21;
  • Большая Арнаутская, 18, 22;
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Иванова Дмитрия, 10, 25-59.

Работы до 19:00:

  • Цветочная, 12-21,
  • Колоническая, 1,
  • Колонтаевская, 1,
  • Корженко Вадима, 25, 30-46;
  • Пастера, 58-64,
  • Платановая, 27-126,
  • Преображенская, 15-30,
  • Прохоровская, 51-61, Р
  • адостная, 114, 116.

Работы до 20:00:

  • Рихтера Святослава, 67-109,
  • Садовая, 11-21, Хмельницкого Богдана, 23-33,52-66; пл. Соборная, 2,4,6; пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15А; пер. 1-й Бассейный, 10-23.

Работы до 19:00:

  • пер. 1-й Бузковый, 1-6, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, пер. 2-й Бассейный, 2-18, пер. 2-й Бузковый, 1-19, пер. 2-й Водопроводный, 2,4; пер. 2-й Водяной, 11, пер. 3-й Бассейный, 9,21,23,23а; пер. Бузковый, 2/корп.2; пер. Ватманский, 1-6, пер. Виноградный, 4-38, пер. Вознесенский, 1-6,24; пер. Ковровый, 5,7; проезд Бузковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 12:00:

  • бул. Десантный, 14.

Работы до 17:00:

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 4-я Пересыпская, 1-36б;
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананиевская, 1-26А;
  • Беляевская, 11, 11а, 11б;
  • Боровского Николая, 1-123,
  • Высокая, 1-20,
  • Отечественная, 33,
  • Дальняя, 1-23,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Дорожная, 1-22,
  • Жевахова, 103, 111;
  • Заболотного Академика, 43-51.

Работы до 18:00:

  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А.

Работы до 20:00:

  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Матросская, 2,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Мичурина, 19,19а;
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Одесской громады, 1,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Парковая, 75-81,
  • Почтовая, 39,70-86,
  • Промышленная, 7Б,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Радиальная, 1,2,4;
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11а, 12, 13;
  • Тепличная, 3/Б,4а;
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Химическая, 1-8, 200-216;
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1, 14а-117,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 30-147,
  • пер. Испанский, 2-А;
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5А;
  • пер. Москети, 1-11а;
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Ионы Отаманского, 1-15,
  • пер. Савранский, 5,9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Сахарный, 5-12,
  • пер. Шахтинский, 1-24,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • просп. Зеленый, 1,1а,3,14,18,21;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Ещё по теме