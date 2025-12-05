Ключевые моменты:
- ДТП на Водопроводной в Одессе привело к остановке трамвайного движения.
- Один из автомобилей оказался на трамвайных путях.
- Водители стоят в пробке.
Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги
Одесская улица Водопроводная оказалась в центре дорожного инцидента, который привел к блокированию трамвайного движения и большим пробкам.
Стоит отметить, что один из автомобилей в результате ДТП оказался на путях, из-за чего трамваи были вынуждены приостановить движение.
Важно — движение других транспортных средств на этом участке значительно усложнилось, поэтому водители вынуждены ждать в пробке. Что касается пассажиров трамваев, то они временно ожидают возобновления движения или ищут другие варианты проезда. На месте происшествия работают медики и полиция.
