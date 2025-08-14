Ключевые моменты:

Эмин, уроженец Мариуполя, в 2014 году вместе с семьей покинул город из-за войны и начал новую жизнь в Одессе.

Дважды пытался попасть в ВСУ, и только в конце 2022 года прошел подготовку и присоединился к 82-й десантно-штурмовой бригаде.

На фронте попал под минометный обстрел и потерял ногу. Уже на протезе пришел в Ветеран-хаб, где получил предложение о работе.

Новая мечта – помогать побратимам юридически, поскольку видит разницу в отношении к военным во Львове и Одессе и хочет изменить ситуацию.

Проблемы ветеранов — дорогие адвокаты, бюрократия, ошибки в документах, из-за которых им уменьшают выплаты.

Мариупольские мечты: парень, который хотел стать десантником

Эмин родился и вырос в Мариуполе. В мирной жизни он был ресторатором – далек от армии, ведь не проходил срочную службу из-за ограниченной годности. Но в сердце всегда тлела мечта: стать десантником.

Когда в 2014 году началась война, он вместе с семьей переехал в Одессу. Новый город, новый старт… До того момента, когда началось полномасштабное вторжение.

Путь в армию: из резерва – на передовую

С началом большой войны Эмин дважды пытался попасть в ряды Вооруженных Сил, но его переводили в резерв. И только в конце 2022 года, после мобилизации, он прошел подготовку в учебном центре и присоединился к 82-й десантно-штурмовой бригаде.

Его направили на Запорожское направление, где шли ожесточенные бои.

– Какими бы ни были тренировки, к бою подготовиться морально невозможно, – делится наболевшим Эмин. – Страх был всегда. И в первом бою, и во втором. Но он не парализует – он мобилизует. Потому что когда на глазах гибнут побратимы, когда спасаешь раненого друга под обстрелом, когда идешь на штурм – страх становится частью пути.

После ранения: как вернуться к жизни с протезом

Это произошло во время боевого задания. Эвакуационные группы попали под минометный обстрел.

– Все произошло мгновенно – несколько секунд, и я понял, что больше не имею ноги. Затем – потеря сознания, – вспоминает Эмин.

Его лечили в Запорожье, затем в Днепре, а дальше – реабилитация в родной Одессе. Было больно. Физически и душевно. Но он не сломался.

Первым шагом новой жизни стал… шаг. Уже на протезе Эмин пришел в Ветеран-хаб в ЦНАП.

– Спросил, могу ли я быть полезным, – вспоминает военный.

Там он познакомился с предпринимателем Юрием Дегасом. Узнав о его ресторанном опыте, тот сразу предложил работу.

В мирной жизни тоже нужно оружие – юридическое

Но у Эмина созрела новая мечта – помогать побратимам. Он с болью говорит о разнице между отношением к военным в разных регионах:

– Во Львове – это «небо и земля». Город замирает в 9 утра во время минуты молчания, люди благодарят на улицах, никто не берет денег за проезд. А у нас, к сожалению, все по-другому. Но я хочу это изменить.

И снова он делает первый шаг – поступил в Одесский национальный университет имени Мечникова на факультет права.

– Юридическая поддержка ветеранов – критически важна. У нас в Одессе одни из самых дорогих адвокатов. А у настоящих бойцов – тяжелые дела, утерянные документы, равнодушие командиров, не та формулировка в медицинском заключении – и выплаты в три раза меньше. Так не должно быть. Я хочу это изменить. Я хочу помогать.

Эмин не один. Его поддерживают жена и дочь, рядом – верные друзья. Их тепло как броня.

Вера в победу, единство, готовность поддержать друг друга – вот что сегодня имеет наибольшее значение для ветеранской семьи.

