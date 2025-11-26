Как сообщает сегодня Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сейчас специалисты устанавливают барьерное ограждение.
Цель работ — улучшить организацию дорожного движения, повысить комфорт и безопасность для пешеходов и водителей, а также уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.
Комплекс работ выполняется в рамках эксплуатационного содержания дороги и без ограничения движения транспорта. Водителей просят быть внимательными, проезжая участок проведения работ.
