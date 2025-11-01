Ключевые моменты:

  • Коммунальное учреждение «СМЭП» продолжает комплексные работы по обновлению дорожной разметки на улицах Одессы.
  • Завершены работы на перекрестках Большой Арнаутской с Преображенской и Итальянской, на Львовской, Люстдорфской дороге и улице М. Омеляновича-Павленко.

По информации мэрии города, специалисты КУ «СМЭП» завершили обновление разметки на следующих локациях:

  • ул. Большая Арнаутская – ул. Преображенская;
  • ул. Большая Арнаутская – ул. Итальянская;
  • ул. Львовская – ул. Дачная;
  • ул. Львовская – Фонтанская дорога;
  • ул. Лиманная, 111; 45; 169;
  • Люстдорфская дорога – ул. Дмитровская (бывшая Дмитрия Донского);
  • ул. М. Омеляновича-Павленко (бывшая Мариинская) – Итальянский бульвар.

Как сообщалось ранее, с 24 октября в Одессе появилась возможность пользоваться онлайн-отслеживанием движения маршруток.

А с 25 октября пассажиры одесских трамваев и троллейбусов могут оплачивать проезд, отсканировав QR-код и выбрав карту любого банка.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

