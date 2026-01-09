Ключевые моменты:

Одесса утвердила изменения в программу, увеличив бюджет на безопасность дорожного движения до 6 миллиардов гривен.

Основное внимание — капитальный ремонт дорог, улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности.

Средства будут поступать из городского бюджета, а также от внебюджетных источников и грантов.

Бюджет на безопасность дорог в Одессе — более 6 миллиардов

В Одессе на заседании исполкома утвердили изменения в Городскую целевую программу «Безопасность дорожного движения на 2020–2028 годы». Теперь в программу внесены уточнения по объемам финансирования, чтобы адаптировать ее к условиям военного положения и новым реалиям, связанным с созданием городской военной администрации.

Основные расходы на капитальные ремонты дорог, обустройство безопасных перекрестков, модернизацию светофоров и организацию дорожного движения ожидаются в 2026–2028 годах. На эти работы будет выделено более 3,3 миллиардов гривен.

Общий объем средств на выполнение программы составляет 6,08 миллиардов гривен. Основная часть бюджета пойдет на капитальные ремонты дорог, модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в городе.

Источники финансирования:

Городской бюджет Одессы — 3,11 млрд грн.

Исполнительный комитет горсовета — 693 млн грн.

Департамент транспорта и организации дорожного движения — 1,32 млрд грн.

Управление капитального строительства — 10 млн грн.

Управление дорожного хозяйства — 1,085 млрд грн.

Другие источники — 2,97 млрд грн (включая гранты).

