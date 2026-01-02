Ключевые моменты:

  • Коммунальщики работают в центре Одессы и других районах.
  • Адреса, где перекроют проезд.

Не стоит парковать авто и возможные ограничения движения

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета призывает автолюбителей не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним.

Фонтанская дорога

  • Бульвар военно-морских сил
  • ул. Гоголя — очищение дождеприемников;
  • Куяльницкая канава
  • ул. Железнодорожная Очистка водоотводного канала

По городу — поверхностная очистка дождеприемников

  • ул. Святослава Рихтера
  • ул. Ярослава Баиса
  • ул. Академика Заболотного
  • ул. Бугаевская
  • ул. Балковская (в пределах развязка «Автовокзал» – ул. Мельницкая)

Также читайте: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе.

Дюковская лестница

  • пр-т Украинских Героев
  • ул. Дерибасовская
  • ул. Космонавтов
  • пл. Греческий
  • пл. Биржевая

Потемкинская лестница

  • пров. Театральный – ручная уборка;
  • По городу – уборка остановочных комплексов;
  • ул. Большая Арнаутская, 86 — ремонт тротуарного покрытия (плитка)
  • ул. Инглеге, 3/1 — восстановление дорожного и тротуарного покрытия (подготовка);
  • Французский б-р, 49/51 – восстановление тротуарного покрытия (плитка).

Всего привлечено 48 единиц спецтехники и 329 работников предприятия.

Читайте также: Транспортный десант для Одессы: помощь придет из 7 регионов.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме