Ключевые моменты:
- Коммунальщики работают в центре Одессы и других районах.
- Адреса, где перекроют проезд.
Не стоит парковать авто и возможные ограничения движения
Департамент городского хозяйства Одесского городского совета призывает автолюбителей не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним.
Фонтанская дорога
- Бульвар военно-морских сил
- ул. Гоголя — очищение дождеприемников;
- Куяльницкая канава
- ул. Железнодорожная Очистка водоотводного канала
По городу — поверхностная очистка дождеприемников
- ул. Святослава Рихтера
- ул. Ярослава Баиса
- ул. Академика Заболотного
- ул. Бугаевская
- ул. Балковская (в пределах развязка «Автовокзал» – ул. Мельницкая)
Также читайте: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе.
Дюковская лестница
- пр-т Украинских Героев
- ул. Дерибасовская
- ул. Космонавтов
- пл. Греческий
- пл. Биржевая
Потемкинская лестница
- пров. Театральный – ручная уборка;
- По городу – уборка остановочных комплексов;
- ул. Большая Арнаутская, 86 — ремонт тротуарного покрытия (плитка)
- ул. Инглеге, 3/1 — восстановление дорожного и тротуарного покрытия (подготовка);
- Французский б-р, 49/51 – восстановление тротуарного покрытия (плитка).
Всего привлечено 48 единиц спецтехники и 329 работников предприятия.
Читайте также: Транспортный десант для Одессы: помощь придет из 7 регионов.
Спросить AI: