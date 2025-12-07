Ключевые моменты

Что известно об аукционе

В общем, участок находится в 1,5 километра к юго-востоку от города Белгород-Днестровский, на территории районов Белгород-Днестровского и Одесского.

Добавим, что разрешение на пользование недрами предполагает геологическое изучение, включая опытно-промышленную разработку и последующую добычу песка на протяжении 20 лет. Начальная стоимость разрешения составляет 2,697 миллиона гривен.

По данным NADRA.INFO, торги инициировала компания бывшего депутата Владимира Продивуса, которая в 2024 году приобрела единый имущественный комплекс государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Уже в октябре лот был утвержден Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, Днестровский лиман – уникальная природная система Причерноморья. Здесь содержатся лечебные грязи с минералами и органическими веществами, полезные для лечения кожных и опорно-двигательных заболеваний.