Ключевые моменты:

Чемпионат прошел в городе Кува, Тринидад и Тобаго.

Шашки-100 играют на доске 10×10, что позволяет использовать больше шашек и стратегических маневров.

Как была одержана победа

Национальная федерация шашек Украины сообщила о блестящем выступлении Виктории Мотричко, которая стала чемпионкой мира по шашкам-100 среди женщин на соревнованиях в Куви. Второе место заняла китаянка Сайя Гансухе, третье — еще одна украинка, Юлия Макаренкова.

«Шашки-100» — это версия шашек на доске размером 10×10 клеток, где каждый игрок начинает с 20 шашками, что расширяет возможности для комбинаторики и более глубокой стратегии.

Виктория Мотричко занимается шашками с десяти лет. Первые международные успехи она одержала в 2001 году, став чемпионкой Европы среди мини-кадеток. Впоследствии Мотричко поднялась к лидерам мирового рейтинга: с 1 января 2020 года удерживает первенство в блиц-рейтинговых листах FMJD, а с 1 апреля 2023 года возглавляет оба рейтинга среди женщин в классической и блиц-версиях международных шашек.

«Старт не задался. Успех жаждал тишины. Удалось за тур до конца вырваться на первую строчку, победив на тот момент действующую чемпионку мира Ткаченко в 4-м туре. В 6-м — китаянку, которая единолично лидировала и опережала на 2 очка — это была важная победа. И в предпоследнем, 8-м туре, — монголку, которая удивляла на этом чемпионате и была непробиваемой — это ключевая победа. Выкладки в последнем туре диктовали игру без риска с двукратной чемпионкой мира Садовской. Так и произошло. Чемпионка мира 2025 года!» — рассказала Мотричко изданию Одесса News.

