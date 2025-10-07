Ключевые моменты:

3 октября скончался 61-летний ветеран Анатолий Иваницкий после длительного лечения ранений.

1 октября от острой сердечной недостаточности скончался мобилизованный Николай Посоветнюк во время выполнения боевого задания.

Подробности

Анатолий Иваницкий, который ушел на фронт в 2022 году, получил тяжелое ранение во время боев на Николаевском направлении. После многих месяцев лечения он вернулся домой, но состояние здоровья ухудшилось, и 3 октября 2025 года сердце ветерана остановилось. Панихида по погибшему состоится 6 октября в 10:30 в пгт Любашовка, после чего героя похоронят в селе Троицкое.

Николай Посоветнюк, 1976 года рождения, служил в самоходном артиллерийском дивизионе и был мобилизован в августе 2022 года. 1 октября 2025 года во время выполнения задания в Черниговской области воин скончался от острой сердечной недостаточности.

«Одесская Жизнь» выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших защитников.

Читайте также: