Ключевые моменты:
- В Одессе 67-летний мужчина дважды ударил шилом свою 48-летнюю жену — в грудь и спину.
- Женщина доставлена в больницу с колотыми ранами.
- Ее муж задержан и отправлен под стражу по решению суда, теперь ему грозит тюремный срок до восьми лет.
Ударил шилом жену в Одессе: подробности
В Одессе 67-летний мужчина приехал к своей 48-летней жене на работу в Хаджибейском районе. Супруги уже некоторое время проживали раздельно из-за семейных конфликтов, и муж хотел примириться.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В результате между ними снова произошла ссора и женщина наотрез отказалась садиться в автомобиль мужа. Последний, разозлившись, вынул шило и дважды ударил жену — в грудь и спину.
Инцидент произошел на глазах у прохожих и они вызвали скорую. Медики, прибывшие на вызов, экстренно госпитализировали пострадавшую.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, женщина получила тяжелое телесное повреждение с проникновением в плевральную полость.
Ее муж был задержан полицией недалеко от места происшествия. Ему сообщили о подозрении по ч.1 статьи 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.
Суд отправил подозреваемого под стражу, определив залог в размере 242 тыс. грн.
Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.
