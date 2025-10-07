Ключевые моменты:

В Одессе 67-летний мужчина дважды ударил шилом свою 48-летнюю жену — в грудь и спину.

Женщина доставлена в больницу с колотыми ранами.

Ее муж задержан и отправлен под стражу по решению суда, теперь ему грозит тюремный срок до восьми лет.

Ударил шилом жену в Одессе: подробности

В Одессе 67-летний мужчина приехал к своей 48-летней жене на работу в Хаджибейском районе. Супруги уже некоторое время проживали раздельно из-за семейных конфликтов, и муж хотел примириться.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В результате между ними снова произошла ссора и женщина наотрез отказалась садиться в автомобиль мужа. Последний, разозлившись, вынул шило и дважды ударил жену — в грудь и спину.

Инцидент произошел на глазах у прохожих и они вызвали скорую. Медики, прибывшие на вызов, экстренно госпитализировали пострадавшую.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, женщина получила тяжелое телесное повреждение с проникновением в плевральную полость.

Ее муж был задержан полицией недалеко от места происшествия. Ему сообщили о подозрении по ч.1 статьи 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

Суд отправил подозреваемого под стражу, определив залог в размере 242 тыс. грн.

Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

