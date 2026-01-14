Ключевые моменты:

Слониха Венди могла мерзнуть из-за отсутствия полноценного отопления в Одесском зоопарке.

На новый котел выделили почти 5 млн грн, но его до сих пор не установили.

Контроль за состоянием животного заблокирован из-за моратория на проверки и бюрократических ограничений.

Ситуация со слонихой Венди в Одесском зоопарке получила широкий общественный резонанс не только из-за возможной угрозы здоровью животного, но и из-за вопросов ответственности за использование бюджетных средств.

Зимой 2025–2026 годов зоозащитники заявили, что теплолюбивая слониха длительное время содержалась в помещении с ненадлежащей температурой, несмотря на то что на замену системы отопления ранее было выделено почти 5 миллионов гривен.

Журналисты «Одесской жизни» проанализировали документы, комментарии зоозащитников, данные Prozorro и судебных реестров, а также попытались получить официальную позицию руководства зоопарка. В материале собраны проверенные факты, позиции всех публичных сторон конфликта и объяснение, почему контроль за условиями содержания животных фактически заблокирован.

Теплолюбивое животное и «временные решения»

Причину, по которой здоровье слонихи может находиться под угрозой, зоозащитники видят не только в технических проблемах, но и в халатном отношении руководства зоопарка, которое не обеспечило надлежащие условия содержания в холодный период.

После огласки выяснилось: почти за год до этого в зоопарке должны были заменить систему отопления. На это из бюджета выделили почти 5 миллионов гривен. Однако нового котла в зоопарке до сих пор нет. «Одесская жизнь» разбиралась, почему вокруг зоопарка снова гудят одесские соцсети.

История началась с того, что на странице Facebook общественного активиста и зоозащитника Владимира Самайчука появился пост о том, что в Одесском зоопарке замерзает слониха Венди.

Слоны — животные, чрезвычайно чувствительные к холоду. Зимой для них критически важны стабильная температура, пространство и отсутствие стресса. Зоозащитник заявляет: в случае Венди эти условия были нарушены. По его словам, вместо полноценной системы отопления слониху некоторое время обогревали электричеством, что не может считаться ни долгосрочным, ни безопасным решением. Лишь после публичного скандала температуру в помещении удалось поднять до +18 градусов, и то — через несколько дней.

Котел, который должны были установить еще до Рождества

Почему вообще возникла ситуация, при которой слон может замерзнуть? Это никак не связано с текущими обстрелами, проблемами со светом или погодой. В октябре 2025 года Одесский зоопарк объявил тендер на капитальный ремонт системы отопления с заменой котельного оборудования. Стоимость тендера — 4 748 936,60 грн с НДС, выиграло его ООО «ЕНЕРГОРЕЖИМ», а установить котел должны были до 25 декабря 2025 года.

Мало того, что работы по замене котла запланировали на зимний период, что само по себе выглядит сомнительно, так еще и в установленный договором срок котел так и не установили.

Проверить состояние Венди почти невозможно

В комментарии для «Одесской жизни» Владимир Самайчук заявил: несмотря на многочисленные обращения, проверить фактическое состояние слонихи невозможно. Во-первых, сейчас действует мораторий на проверки, во-вторых, Госэкоинспекция не может зайти на территорию без согласования Министерства — соответствующего разрешения нет уже более полугода, причиной чего является реорганизация структуры. После объединения министерств отсутствует четкая структура, которая выдает согласования. Фактически ситуация выглядит так: есть обеспокоенность состоянием животного, но механизма контроля — нет.

Журналистка Анжелика Карапетян попыталась попасть в зоопарк и выяснить, что на самом деле происходит и со слонихой, и с котлом в целом. Однако ей это не удалось: в парк журналистку не пустили, а сотрудники «ничего не знают».

Уголовное производство и исчезнувшие ответственные

По словам Самайчука, якобы открыто уголовное производство по факту кражи котла с территории зоопарка, о чем директор Игорь Беляков подал заявление в полицию. Согласно реестру судебных дел, определенное уголовное производство действительно существует, однако оно касается правонарушений в сфере использования бюджетных средств — идет досудебное расследование, действительно ли ООО «ЕНЕРГОРЕЖИМ» сознательно завысило стоимость работ.

«Одесская жизнь» пыталась дозвониться директору зоопарка за комментарием, однако абонент вне зоны досягаемости. Дозвониться в зоопарк по указанному на сайте телефону также не удалось — секретарь перенаправляет к заместителю директора, а он не отвечает.

Позиция депутатки: «У слонихи все хорошо»

Из-за того, что скандал быстро получил широкий резонанс, в ситуацию вмешалась депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова. Она якобы лично посетила и зоопарк, и Венди. В видео на своей странице в Facebook она говорит, что у слонихи все хорошо, трудности временные, а все остальное — попытки хейтеров. Большедворова рассказала, что котел закуплен, но для его установки еще нужно время. Небольшие расхождения в температуре (в заявлении Большедворовой в вольере 21–23 градуса, на видео — 18) находятся в пределах нормы.

При этом в этом заявлении так и не прозвучало главное: что с котлом и почему его до сих пор не установили.

«Одесская жизнь» будет следить за развитием событий.