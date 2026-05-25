Ключевые моменты:

IT, право и психология всё еще в моде, но работу в этих сферах найти становится всё труднее из-за огромной конкуренции.

Зарплаты квалифицированных рабочих (машинистов, электриков) в 2026 году обгоняют доходы офисных сотрудников.

Стране катастрофично не хватает инженеров, физиков и специалистов по реабилитации — это самые перспективные направления на ближайшие 10 лет.

Поступление 2026: востребованные специальности и реальные зарплаты в Украине

Традиционный список профессий-лидеров в университетах почти не изменился. Абитуриенты по-прежнему штурмуют факультеты IT, права, менеджмента, экономики и международных отношений.

Однако в Украине отмечают два новых мощных тренда, рожденных временем: огромный спрос на терапию и реабилитацию, а также на комплаенс-менеджмент (специалисты, которые следят за прозрачностью и честностью бизнеса).

По теме: Куда идти после 9 класса? В Одессе массово сокращают лицеи, мест на всех не хватит

Где в Украине в 2026 году реально заработать деньги

Если ваша цель — начать прилично зарабатывать сразу после обучения, стоит посмотреть на рынок труда, который сейчас переживает жесткий дефицит кадров. В 2026 году цифры впечатляют:

Машинист экскаватора может рассчитывать на 45 000 грн.

Электрик в среднем получает 38 300 грн.

Сборщик или конструктор — от 31 000 до 32 500 грн.

Супервайзер в торговле — около 48 800 грн.

Для сравнения: администраторы в салонах красоты или фитнес-клубах получают в среднем 20–23 тысячи гривен, а вакансий для них стало значительно меньше.

Какие профессии теряют популярность

Выпускникам-гуманитариям стоит быть внимательными. Сфера рекламы, PR и дизайна переживает не лучшие времена. Количество вакансий для копирайтеров рухнуло на 86%, для маркетологов — вдвое.

В то же время, наука и инженерия находятся в критическом состоянии: на химию или физику поступают единицы, хотя именно эти специалисты будут строить будущее страны.

Для сравнения: если лет десять назад на химический факультет ХНУ имени Каразина поступало 80 человек, то в прошлом году всего 14. Похожая ситуация на физике. Чуть лучше на биологии, потому что сейчас набирают популярность биотехнологии и биоинженерия. Но в целом естественные науки переживают трудные времена.

Читайте также: Работу забирают машины: какие профессии уже исчезают в Одессе