Ключевые моменты:

В Одессе стартовал бесплатный проект подготовки к НМТ-2026.

Обучение проходит в формате коротких видеороликов.

Доступны уроки по четырём основным предметам экзамена.

Онлайн-уроки НМТ: какие предметы доступны в Одессе

В Одессе запустили бесплатный проект «Экспресс-подготовка к НМТ – 2026». Проект реализован при поддержке Одесская городская военная администрация и направлен на помощь выпускникам в подготовке к экзаменам в непростых условиях.

Вместо длительных занятий школьникам предлагают короткие и содержательные видеоролики, которые легко воспринимаются и вписываются в привычное цифровое пространство подростков.

К созданию материалов присоединились учителя городских школ, преподаватели одесских вузов и представители проекта ODESA ID. Уже подготовлены видеоуроки по четырём ключевым дисциплинам:

украинский язык

история Украины

математика

английский язык

Основной акцент сделан не на теории, а на разборе типовых заданий НМТ, практических советах и понятном объяснении сложных тем.

Главная цель проекта — обеспечить равный доступ к качественной подготовке для всех школьников, помочь восполнить пробелы в знаниях и сделать обучение более доступным и менее стрессовым.

Напомним, в Украине готовятся к переходу на 12-летнее образование и профильные лицеи уже с 2027 года. Но вместе с новыми возможностями появляются и серьезные риски: конкурсный отбор после 9 класса, закрытие школ и вопрос — что делать тем, кто не пройдет конкурс.

