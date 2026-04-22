Ключевые моменты:
- В Одессе стартовал бесплатный проект подготовки к НМТ-2026.
- Обучение проходит в формате коротких видеороликов.
- Доступны уроки по четырём основным предметам экзамена.
Онлайн-уроки НМТ: какие предметы доступны в Одессе
В Одессе запустили бесплатный проект «Экспресс-подготовка к НМТ – 2026». Проект реализован при поддержке Одесская городская военная администрация и направлен на помощь выпускникам в подготовке к экзаменам в непростых условиях.
Вместо длительных занятий школьникам предлагают короткие и содержательные видеоролики, которые легко воспринимаются и вписываются в привычное цифровое пространство подростков.
К созданию материалов присоединились учителя городских школ, преподаватели одесских вузов и представители проекта ODESA ID. Уже подготовлены видеоуроки по четырём ключевым дисциплинам:
- украинский язык
- история Украины
- математика
- английский язык
Основной акцент сделан не на теории, а на разборе типовых заданий НМТ, практических советах и понятном объяснении сложных тем.
Главная цель проекта — обеспечить равный доступ к качественной подготовке для всех школьников, помочь восполнить пробелы в знаниях и сделать обучение более доступным и менее стрессовым.
Напомним, в Украине готовятся к переходу на 12-летнее образование и профильные лицеи уже с 2027 года.
