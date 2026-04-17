Ключевые моменты:
- Рутину забирают алгоритмы: под ударом — кассиры, операторы ввода данных и кол-центры
- Автоматизация добралась даже до «белых воротничков» — меняется роль юристов, журналистов и переводчиков
- В Одессе уже видны изменения: кассы самообслуживания и онлайн-банкинг вытесняют традиционные профессии
- Выигрывают те, кто учится новому: ключевой навык — способность адаптироваться
При подготовке статьи мы использовали прогнозы World Economic Forum относительно изменений рынка труда и собственные наблюдения журналистов «Одесской жизни» в городских супермаркетах и банках.
Сотрудница крупного одесского супермаркета Татьяна рассказала нам, как меняется работа кассиров из-за внедрения терминалов самообслуживания.
Свой комментарий также дала психолог Ирина Емельянова о влиянии изменений профессии на эмоциональное состояние человека.
Для украинского контекста учтено развитие цифровых государственных сервисов, в частности «Дія», что подтверждает тренд перехода услуг в смартфон.
Эпоха «цифрового шторма»: какие профессии в Одессе исчезают прямо сейчас
В одесских супермаркетах уже больше касс самообслуживания, чем обычных. А в банк большинство из нас заходит разве что за консультацией. То, что еще десять лет назад казалось фантастикой, стало частью повседневной жизни: искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок труда быстрее, чем мы успеваем это осознать.
По прогнозам World Economic Forum, уже в ближайшие годы почти половина навыков, которые сегодня ценятся работодателями, потеряет актуальность. Но главный вопрос — не «исчезнут ли профессии», а «какие именно и что делать людям».
Кто в зоне риска: когда работу можно описать инструкцией
Под удар первыми попадают профессии, где много повторяющихся действий и четких алгоритмов. Там, где можно написать инструкцию — ее рано или поздно выполнит машина.
Речь идет о:
- операторах ввода данных и архивариусах;
- кассирах и билетных кассирах;
- сотрудниках кол-центров первой линии;
- телемаркетологах;
- бухгалтерах начального уровня;
- работниках складов и сортировщиках.
Например, нейросети уже сейчас способны считывать документы, сортировать информацию и формировать отчеты за секунды — без ошибок и усталости. А чат-боты берут на себя первое общение с клиентами, оставляя человеку только сложные случаи.
Одесса здесь и сейчас: как меняется работа рядом с нами
Эти изменения — не где-то в мире, а уже здесь.
В крупных одесских супермаркетах касс самообслуживания становится больше, чем обычных. В банках большинство операций давно «переехало» в смартфон. Государственные услуги тоже переходят онлайн — достаточно вспомнить приложение «Дія».
И даже война, как ни парадоксально, ускорила этот процесс: бизнес вынужден автоматизироваться, чтобы работать быстрее и стабильнее.
«Я уже не кассир, я — гид по терминалу»
Татьяна, которая работает в крупном одесском супермаркете, говорит, что ее работа изменилась полностью:
— Раньше у нас была очередь и стабильный ритм. Потом поставили кассы самообслуживания. Сначала люди их боялись, а теперь наоборот — идут туда. На большой магазин может остаться один кассир на обычной кассе. Нас перевели в зал — теперь мы помогаем, подсказываем, исправляем ошибки. Я уже не просто пробиваю товар — я объясняю, как работает система.
Фактически профессия не исчезла — она изменилась. И это ключевая тенденция.
Даже «белые воротнички» не в безопасности
Автоматизация добралась не только до физического труда. Алгоритмы уже:
- пишут короткие тексты;
- анализируют типовые договоры;
- настраивают рекламу;
- переводят тексты.
Это не означает, что журналисты, юристы или переводчики исчезнут. Но рутину заберут машины, а человеку останутся решения, стратегия и ответственность.
Почему эти изменения пугают
Психолог Ирина Емельянова объясняет: работа — это не только про доход.
— Профессия дает ощущение стабильности и понимания, кто мы есть. Когда она меняется, появляется тревога. Но это нормальная реакция. Важно не резко менять жизнь в панике, а постепенно учиться новому.
Фактически главной навыком становится не профессия, а способность меняться.
Что делать: простой вывод без паники
Трансформация рынка труда — это не конец работы, а ее перераспределение.
Машины забирают повторяющиеся задачи. Человеку остаются то, что сложно автоматизировать:
- общение;
- эмпатия;
- креативность;
- критическое мышление.
Выигрывает не тот, кто пытается «удержаться» за старую профессию, а тот, кто учится работать по-новому.
Ранее мы сообщали, что студенты в Одессе выбирают кофейни и курьерство вместо постоянной работы.
Также «Одесская жизнь» рассказывала о работе по-одесски: чем рынок труда в городе отличается от других регионов Украины.
Читайте также: Увольнение через мессенджер, работа в тревогу и без света: как военное положение изменило трудовые права