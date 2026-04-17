Ключевые моменты:

Рутину забирают алгоритмы: под ударом — кассиры, операторы ввода данных и кол-центры

Автоматизация добралась даже до «белых воротничков» — меняется роль юристов, журналистов и переводчиков

В Одессе уже видны изменения: кассы самообслуживания и онлайн-банкинг вытесняют традиционные профессии

Выигрывают те, кто учится новому: ключевой навык — способность адаптироваться

При подготовке статьи мы использовали прогнозы World Economic Forum относительно изменений рынка труда и собственные наблюдения журналистов «Одесской жизни» в городских супермаркетах и банках. Сотрудница крупного одесского супермаркета Татьяна рассказала нам, как меняется работа кассиров из-за внедрения терминалов самообслуживания. Свой комментарий также дала психолог Ирина Емельянова о влиянии изменений профессии на эмоциональное состояние человека. Для украинского контекста учтено развитие цифровых государственных сервисов, в частности «Дія», что подтверждает тренд перехода услуг в смартфон.

Эпоха «цифрового шторма»: какие профессии в Одессе исчезают прямо сейчас

В одесских супермаркетах уже больше касс самообслуживания, чем обычных. А в банк большинство из нас заходит разве что за консультацией. То, что еще десять лет назад казалось фантастикой, стало частью повседневной жизни: искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок труда быстрее, чем мы успеваем это осознать.

По прогнозам World Economic Forum, уже в ближайшие годы почти половина навыков, которые сегодня ценятся работодателями, потеряет актуальность. Но главный вопрос — не «исчезнут ли профессии», а «какие именно и что делать людям».

Кто в зоне риска: когда работу можно описать инструкцией

Под удар первыми попадают профессии, где много повторяющихся действий и четких алгоритмов. Там, где можно написать инструкцию — ее рано или поздно выполнит машина.

Речь идет о:

операторах ввода данных и архивариусах;

кассирах и билетных кассирах;

сотрудниках кол-центров первой линии;

телемаркетологах;

бухгалтерах начального уровня;

работниках складов и сортировщиках.

Например, нейросети уже сейчас способны считывать документы, сортировать информацию и формировать отчеты за секунды — без ошибок и усталости. А чат-боты берут на себя первое общение с клиентами, оставляя человеку только сложные случаи.

Одесса здесь и сейчас: как меняется работа рядом с нами

Эти изменения — не где-то в мире, а уже здесь.

В крупных одесских супермаркетах касс самообслуживания становится больше, чем обычных. В банках большинство операций давно «переехало» в смартфон. Государственные услуги тоже переходят онлайн — достаточно вспомнить приложение «Дія».

И даже война, как ни парадоксально, ускорила этот процесс: бизнес вынужден автоматизироваться, чтобы работать быстрее и стабильнее.

«Я уже не кассир, я — гид по терминалу»

Татьяна, которая работает в крупном одесском супермаркете, говорит, что ее работа изменилась полностью:

— Раньше у нас была очередь и стабильный ритм. Потом поставили кассы самообслуживания. Сначала люди их боялись, а теперь наоборот — идут туда. На большой магазин может остаться один кассир на обычной кассе. Нас перевели в зал — теперь мы помогаем, подсказываем, исправляем ошибки. Я уже не просто пробиваю товар — я объясняю, как работает система.

Фактически профессия не исчезла — она изменилась. И это ключевая тенденция.

Даже «белые воротнички» не в безопасности

Автоматизация добралась не только до физического труда. Алгоритмы уже:

пишут короткие тексты;

анализируют типовые договоры;

настраивают рекламу;

переводят тексты.

Это не означает, что журналисты, юристы или переводчики исчезнут. Но рутину заберут машины, а человеку останутся решения, стратегия и ответственность.

Почему эти изменения пугают

Психолог Ирина Емельянова объясняет: работа — это не только про доход.

— Профессия дает ощущение стабильности и понимания, кто мы есть. Когда она меняется, появляется тревога. Но это нормальная реакция. Важно не резко менять жизнь в панике, а постепенно учиться новому.

Фактически главной навыком становится не профессия, а способность меняться.

Что делать: простой вывод без паники

Трансформация рынка труда — это не конец работы, а ее перераспределение.

Машины забирают повторяющиеся задачи. Человеку остаются то, что сложно автоматизировать:

общение;

эмпатия;

креативность;

критическое мышление.

Выигрывает не тот, кто пытается «удержаться» за старую профессию, а тот, кто учится работать по-новому.

