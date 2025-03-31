Об особенностях зачисления учащихся в 10-е классы учреждений общего среднего образования Одессы в 2025 году рассказали в пресс-службе Одесского горсовета.

Если в школе есть 10-11(12) классы:

Все выпускники 9-х классов этого учебного заведения будут переведены соответствующим приказом в 10-е классы этого же учебного заведения;

По соответствующему заявлению одного из родителей ученика или самого ученика в случае его совершеннолетия ученик продолжает обучение в классе по выбранному профилю.

В Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Одесского городского совета Одесской области, в котором функционируют только 10-11 (12) классы, зачисление детей происходит по конкурсу.

Если выпускник 9-го класса решил поступить в 10-й класс другой школы:

прием заявлений о зачислении в 10-й класс учебного заведения осуществляется с 31 мая до 15 июня 2025 года включительно;

если по состоянию на 16 июня количество поданных заявлений о зачислении в 10-й класс учебного заведения не превышает общего количества мест в классе (классах) заведения, конкурсный отбор не проводится и все дети зачисляются в заведение соответствующим приказом;

если по состоянию на 16 июня количество поданных заявлений о зачислении превышает общее количество мест в классе (классах) учебного заведения, дети зачисляются по конкурсу.

Заявления о зачислении и соответствующие документы (их копии) можно подать лично, по факсу, электронной почте, другими средствами связи или любым другим способом.

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Куда обращаться для получения дополнительной информации:

Напомним, с мая этого года в одесских садиках и школах подорожает питание. А еще в Украине отменили награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе.









