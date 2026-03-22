Ключевые моменты:

Одесса — город сервисной экономики;

Рынок труда зависит от сезонности;

Распространена неформальная занятость;

Автоматизация меняет профессии.

Чтобы написать эту статью, наша журналистка Елена Кудряшова взяла интервью у рекрутера одесской компании по подбору персонала Игоря Мельника, который имеет практический опыт работы с кадрами в регионе и наблюдает изменения рынка труда в реальном времени.

Также автор сопоставила его оценки с открытыми данными о структуре занятости в Украине, в частности с тенденциями развития сервисного сектора и логистики, которые фиксируются в отчетах Государственной службы статистики Украины.

Отдельное внимание уделено влиянию войны на рынок труда: изменениям в портовой логистике, сокращению части процессов и трансформации спроса на рабочую силу. Также учтен глобальный тренд Job Hopping (частой смены работы), подтвержденный аналитикой международных HR-исследований.

Одесса — город сервисной экономики

— Если говорить в целом, то Одесса — это город сервисной экономики. Здесь исторически сложилось так, что значительная часть работы связана не с производством, а с обслуживанием, торговлей и логистикой. Это и порт, и туризм, и сам формат города как открытого, транзитного. Поэтому спрос на работников выглядит иначе, чем, например, в промышленных регионах.

Одесский рынок труда всегда формировался не как «производственный», а как гибкий и ориентированный на людей. Город, который живет за счет движения — туристов, товарооборота, сервисов — нуждается не столько в узких технических специалистах, сколько в тех, кто может быстро включаться в процесс и работать с клиентом. Именно эта особенность во многом определяет структуру вакансий и скорость изменений на рынке.

— У нас стабильно нужны люди, которые работают с клиентами: продавцы, администраторы, официанты, курьеры, работники складов. И именно в этих сферах сейчас лучше всего видно изменения, о которых все говорят — автоматизацию, упрощение процессов. Эти профессии не исчезают сразу, но их становится меньше или меняется сама суть работы.

Сезонный спрос: почему одесситы меняют работу дважды в год

Еще одна важная особенность Одессы — сезонность экономики, подчеркивает HR-специалист.

— Летом город буквально меняется: резко возрастает потребность в персонале в ресторанах, гостиницах, на пляжах. Бизнес набирает людей быстро, иногда даже без опыта, потому что нужно закрыть поток. Но уже осенью эта потребность так же быстро падает.

Фактически Одесса живет в двух параллельных режимах — летнем и зимнем. Летом в городе появляется временная экономика. Зимой же рынок «сжимается», и многим приходится искать новые варианты или менять сферу деятельности.

— Из-за этого многие живут в режиме постоянной адаптации. Летом работают в одной сфере, зимой ищут другую. И это одна из причин, почему в Одессе так распространены подработки — это скорее норма, чем исключение.

Логистика и работа без оформления: что выбирают одесситы

— Если говорить о более стабильных сферах, то это, конечно, логистика и все, что связано с портом. До войны это был один из ключевых рынков труда. Сейчас ситуация сложнее: часть процессов сократилась, маршруты изменились, но полностью эта сфера не исчезла. И спрос на работников там сохраняется.

Еще одна важная особенность, по мнению Игоря Мельника, — неформальная занятость.

— В Одессе ее традиционно много, особенно в сфере услуг, строительстве и сезонной работе. Люди работают без официального оформления, на короткие периоды, получают оплату «на руки». Это дает гибкость, но означает отсутствие стабильности.

Такая модель занятости формировалась годами. Здесь гибкость часто важнее формальностей, а возможность быстро заработать — важнее долгосрочных гарантий. Но именно это делает рынок менее предсказуемым и более зависимым от внешних факторов.

Как автоматизация вытесняет привычные профессии

— Если говорить об автоматизации, она есть, но не такая быстрая, как в крупных европейских городах. Однако ее уже хорошо видно: кассы самообслуживания, онлайн-банкинг, сервисы, где часть работы выполняет система. Это постепенно меняет рынок — не резко, но заметно.

В целом, как считает эксперт, главная характеристика одесского рынка труда — нестабильность.

— Она формируется сразу несколькими факторами: сезонностью, войной, зависимостью от сферы услуг. Из-за этого люди реже работают долго на одном месте и чаще меняют работу. Меняется и поведение: все больше людей совмещают несколько видов занятости, ищут подработки, ориентируются на гибкий график. Модель «одна работа на много лет» постепенно исчезает.

Одесский рынок труда нельзя описать одним словом. Здесь одновременно существуют разные модели: рядом с сезонной работой и подработками есть профессии, которые выбирают на всю жизнь — например, морское дело. Город сочетает стабильность и постоянную изменчивость.

И, пожалуй, в этом его главная особенность: в Одессе нет единого сценария работы. Но почти всегда есть выбор — оставаться в стабильности или меняться вместе с рынком.

