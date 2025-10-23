Ключевые моменты

Трамп отказался от переговоров с Путиным, заявив, что “встреча сейчас была бы неправильным шагом”.

Санкции против нефтяного сектора: под ограничения попали “Роснефть”, “Лукойл” и десятки их дочерних компаний.

ПВО ночью обезвредила 92 российских дрона из 130, зафиксированы попадания в 11 локациях.

Санкции против “Роснефти” и “Лукойла”: что известно

Администрация Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — “Роснефти” и “Лукойла”. Ограничения также распространяются на компании, которые прямо или косвенно принадлежат этим гигантам более чем на 50%. Под санкции попали 28 дочерних предприятий “Роснефти” и 6 — “Лукойла”.

По данным американского Минфина, причиной стало “отсутствие у России серьезного стремления к мирному процессу”. Цель — ослабить способность Кремля получать доходы для финансирования войны против Украины.

Трамп написал в Truth Social, что “Москва должна немедленно согласиться на прекращение огня”.

В США признают, что такой шаг несет риски для глобального рынка. Сжимая российский нефтяной сектор, президент сжимает грудь мирового рынка, отмечает источник. Рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США. Сам Трамп признал масштабность шага, но выразил надежду, что «санкции не продлятся долго»: «Это масштабные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», — заявил президент.

Также Трамп отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал журналистам Трамп в ходе брифинга в Белом доме в ночь на четверг, 23 октября.

Обстрелы и ситуация на фронте

Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в частности, разрушен детский сад. Предварительно, пострадали семь человек.

В целом этой ночью Россия атаковала 130 ударными дронами, из которых украинская ПВО сбила или подавила 92. Фиксировались попадания и падения обломков в 11 населенных пунктах, сообщили в Воздушных силах.

На фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений. Противник нанес 1 ракетный удар (29 ракет), 95 авиаударов и 4847 обстрелов, включая 106 — из РСЗО.

Украинские силы уничтожили 920 российских военных, 2 танка, 6 бронемашин, 24 артсистемы, 626 дронов, 16 ракет и 106 единиц техники.