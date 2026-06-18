Ключевые моменты:

Пока в селах и небольших громадах области старшеклассники полноценно обедают, в Одессе и нескольких крупных городах программа господдержки была сорвана.

Профильный департамент ОВА получил четкие инструкции от Минздрава, как кормить детей даже в школах без больших столовых, и поставил жесткий ультиматум местным властям.

Все громады, проигнорировавшие программу, обязаны запустить качественное бесплатное питание с нового учебного года.

Почему в школах Одессы дети остались без бесплатного горячего питания

Директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак выступил с жестким заявлением в адрес глав громад и руководителей школ. По его словам, государство полностью профинансировало расширенную программу, чтобы поддержать семьи во время войны.

Однако вместо реальных действий в Одессе и некоторых других городах начали жаловаться на «маленькие пищеблоки», «нехватку поваров» или заказывать дорогой и некачественный кейтеринг, на который массово жаловались родители.

Особенно остро ситуация выглядит в Одессе, где без гарантированной государством бесплатной еды остались почти 40 тысяч учеников средних и старших классов.

Также серьезные претензии у руководства области возникли к организации процесса в Измаиле, Черноморске, Теплодаре, Выгоде, Татарбунарах и Подольске.

На контрасте чиновник привел в пример Сафьяновскую, Кулевчанскую, Арцизскую и Маяковскую громады, где руководители смогли обустроить все должным образом, и дети получают полноценный горячий обед, а не сухой перекус.

Организация бесплатного питания в школах Одесской области: ультиматум ОВА

Чтобы ликвидировать все отговорки директоров и местных чиновников, Министерство здравоохранения разработало и направило пошаговый алгоритм. В нем подробно расписано, как кормить детей в приспособленных помещениях, даже если в заведении нет мощного пищеблока или большого зала. Громады получили готовые технологические решения и фото-примеры.

В ОВА подчеркивают, что в условиях постоянного стресса и воздушных тревог горячая еда для ребенка — это вопрос здоровья, а не просто отчетов.

Чиновникам дали время до лета и августа, чтобы провести ремонты, найти дополнительные ставки для поваров и обновить оборудование столовых.

«Обращаюсь ко всем председателям громад, председателям районных военных админстраций и их профильным покровителям, руководителям образовательной отрасли. Начните работать уже сегодня. Чтобы 1 сентября каждый ребенок Одесщины имел не только доступ к образованию, но и качественное горячее питание. Без исключений», — подчеркнул Александр Лончак.

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