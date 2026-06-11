Ключевые моменты:

Часть тендеров выигрывалась без конкурентов

Рынок школьного питания фактически разделён между несколькими компаниями

Чиновники и депутаты уже заявляли о признаках монополии

Конкурс на закупки школьного питания оказался формальностью

Система закупок школьного питания в Одессе формально остаётся открытой, однако реальной конкуренции на многих тендерах журналисты не увидели.

Как выяснила «Одесская жизнь» в своём расследовании, все 18 закупок услуг питания для школ, которые в первые месяцы 2026 года выиграла компания «Фабрика Смаку», фактически прошли без конкурентов. На торги просто никто больше не приходил.

За этот период компания получила контракты более чем на 300 миллионов гривен. Другой крупный игрок рынка — «Рацион Груп» — также регулярно выигрывал тендеры без соперников.

Журналисты обращают внимание, что рынок школьного питания в Одессе уже давно критикуют из-за признаков монополизации. Ранее представители власти заявляли, что ситуация, когда весь рынок разделён между двумя-тремя компаниями, напрямую влияет на качество питания детей.

Бывшая директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич назвала почти полное отсутствие конкуренции одной из главных проблем системы. А депутат Ольга Квасницкая призвала Антимонопольный комитет проверить ситуацию на рынке.

Более подробно в расследовании анализируются тендеры Prozorro, распределение рынка между поставщиками, миллиардные суммы контрактов, реакция чиновников и история компаний, обеспечивающих школьное питание в Одессе.

Проблема ещё и в том, что, зарабатывая на школьном питании сотни миллионов гривен, поставщики не обеспечивают надлежащее качество блюд — школьники отказываются есть школьные обеды. Об этом «Одесская жизнь» также недавно писала.