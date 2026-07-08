Ключевые моменты:

Кабмин рассчитал стоимость бесплатного питания для 3 миллионов школьников с 1 сентября.

От 50 до 60 гривен в день обойдется бесплатное питание для каждого ученика.

Правительство внедряет жесткий механизм контроля за ценообразованием.

Бесплатное питание в школах: как это будет работать

Как сообщили в Министерстве образования и науки Украины, распределение рекордных 7,4 млрд грн субвенции Кабмин доверил областным государственным администрациям. Именно на местах будут определять точные потребности каждой школы, чтобы направить деньги туда, где они нужнее всего.

Государство будет компенсировать стоимость продуктов из расчета 50 грн в день на одного ученика начальной школы и 60 грн в день — для старшеклассников.

В отдельных прифронтовых областях, где действует Всемирная продовольственная программа ООН, для начальной школы применен комбинированный тариф: 35 грн покрывает госбюджет, а 15 грн — международные доноры.

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Итоговый размер субвенции для каждой конкретной громада рассчитывался индивидуально на основе пяти ключевых факторов:

Точное количество детей на очном/смешанном обучении.

Количество учебных дней в периоде.

Коэффициент посещаемости.

Модель организации питания в общине.

Стоимость одноразового горячего питания.

Поскольку речь идет о масштабных бюджетных вливаниях, правительство внедряет жесткий механизм контроля за ценообразованием. Совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине (EUACI) сейчас создается специальный цифровой инструмент, который позволит отслеживать закупочные цены на продукты питания и реальную стоимость услуг кейтеринга в школах.

Как сообщала «Одесская жизнь», с нового учебного года в одесских школах значительно расширится программа бесплатного горячего питания. Программой планируют охватить более 90 тысяч учащихся, а часть учебных заведений переведут на кейтеринг через нерабочие пищеблоки.

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