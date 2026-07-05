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Депутат горсовета Ольга Квасницкая обратилась в ОВА, правоохранительные органы и АМКУ с требованием расследовать деятельность компании «Фабрика вкуса», которая годами доминирует на одесских тендерах.

По ее словам, замена полноценных кухонь на разогретые пластиковые лотки привела к резкому ухудшению качества питания в школах и больницах.

Скандал обострился на фоне расширения государственной программы бесплатного горячего питания для всех школьников (1–11 классы) с 1 сентября 2026 года, что повлечет за собой приток огромных бюджетных средств.

Питание в школах Одессы: почему молчат директора

Ситуация вокруг питания в школах Одессы накалялась годами. Очередным толчком к публичному расследованию послужили материалы журналистов издания «Одесская жизнь». Ольга Квасницкая на своей странице в Facebook жестко раскритиковала чиновников, которые в свое время уничтожили полноценные школьные пищеблоки.

«Я неоднократно поднимала этот вопрос на сессиях городского совета, что дети отказываются есть их еду. В свое время я категорически выступала против уничтожения полноценных пищеблоков в наших школах и больницах. Было очевидно: замена горячего, свежеприготовленного питания на пластиковые лотки, которые разогревают в микроволновках – это история не о здоровье, а о чьих-то сверхприбылях», — заявила депутат.

По словам Квасницкой, чиновники от сфер финансов, здравоохранения и образования буквально «протащили» «Фабрику вкуса» на этот рынок, полностью ликвидировав кухни. При этом руководители учебных заведений сейчас попросту боятся жаловаться на качество услуг.

«Что мы имеем сегодня? Рынок монополизирован. Антимонопольному комитету привет! Конкуренции на тендерах нет. Дети и пациенты получают холодную, безвкусную пищу сомнительного качества. Мне жаль, что директора школ боятся поднимать этот вопрос. И пока предприятие фигурирует в уголовных производствах, его владельцы скупают элитную недвижимость», — добавила политик.

Проверки «Фабрики вкуса» и судьба госплатформы с 1 сентября 2026 года

Особую актуальность проблема приобретает прямо сейчас. С 1 сентября 2026 года по всей Украине расширяется программа бесплатного горячего питания за счет государственной субвенции для всех школьников с 1 по 11 класс. В Одессу зайдут колоссальные бюджетные средства, и если условия новых тендеров снова пропишут под одного участника, миллионы гривен налогоплательщиков осядут в карманах монополиста.

Несмотря на то, что еще полгода назад руководство Одесской ОВА публично требовало ликвидировать эту монополию, тендеры продолжала выигрывать одна и та же компания. Чтобы перевести слова чиновников в реальные действия, Квасницкая задействовала юридические механизмы:

В Одесскую ГВА направлен запрос с требованием предоставить реальный отчет о выполнении обещаний по ликвидации монополии.

В правоохранительные органы и прокуратуру — требования предоставить информацию о движении уголовных дел в отношении «Фабрики вкуса» и проверить факты из журналистских расследований.

В Южное межобластное территориальное отделение АМКУ — требование начать расследование антиконкурентного сговора на закупках.

«Это самый действенный механизм, который позволит наложить на махинаторов огромные штрафы и заблокировать доступ к бюджетным тендерам на ближайшие 3 года! Нельзя кормить одесситов обещаниями, а наших детей — некачественными полуфабрикатами… И если тендеры на нынешний учебный год снова пропишут под одного „удобного“ победителя, эти субвенционные деньги просто окажутся на счетах той же компании. А наши дети будут голодны или будут есть то, чего владельцы „Фабрики вкуса“ не едят…», — резюмировала Ольга Квасницкая.

Как сообщала «Одесская жизнь», с нового учебного года в одесских школах значительно расширится программа бесплатного горячего питания. Программой планируют охватить более 90 тысяч учащихся, а часть учебных заведений переведут на кейтеринг через нерабочие пищеблоки.

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