Ключевые моменты:

В рационе станет больше овощей и белка, а вредные перекусы и лишний сахар полностью исключат.

Одесские родители лично внесли предложения и пожелания при составлении школьного меню.

На модернизацию столовых из бюджета Одессы выделено 30 млн гривен.

30 миллионов на модернизацию: как школы готовят к выдаче еды

С 1 сентября 2026 бесплатное горячее питание будут получать более чем 80 тысяч одесских школьников — от 1-го до 11-го класса. По словам директора городского Департамента образования и науки Юлии Филлер, за последний месяц в Одессе провели детальный анализ возможностей всех учебных заведений. На обновление оборудования пищеблоков из городского бюджета направили 30 миллионов гривен.

Питание организуют по гибкой системе:

Собственная кухня: В 67 школах города еду будут готовить непосредственно в собственных пищеблоках.

Аутсорсинг и кейтеринг: В заведениях, где нет возможности готовить на месте, задействуют привозное горячее питание.

Безопасность и укрытия: Места для приема пищи расширяют, в том числе и в школьных укрытиях. Чтобы избежать очередей, в школах введут гибкие графики перемен.

Каким будет школьное меню в Одессе с 1 сентября

Новое меню для одесских школьников формируется в строгом соответствии с государственными санитарными нормами (постановление Кабмина № 305). Главный фокус сделан на здоровье детей и правильном балансе питательных веществ:

Рацион обогатят свежими овощами, фруктами и белковыми блюдами (мясо, рыба, молочные продукты).

В школьных столовых полностью откажутся от вредных перекусов, соусов с химическими добавками и избытка сахара или соли.

Родительская общественность Одессы активно включилась в процесс разработки блюд и внесла свои коррективы, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной для детей.

На случай отключений электроэнергии в школах разработали отдельные сценарии: согласно нормам законодательства, при отсутствии света детям будут выдавать специально проработанные сухпайки.