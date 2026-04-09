Ключевые моменты:

Обвиняемый — житель Одессы, организовавший взрыв в здании полиции.

Самодельное взрывное устройство доставили в отделение под видом подарка.

В результате теракта погиб один человек, еще трое получили ранения.

Взрыв в полиции Беляевки — детали расследования

В суде началось рассмотрение по существу дела о теракте в Беляевке, совершенном в марте 2025 года по заказу вражеской стороны. Одесская прокуратура уже объявила обвинительный акт.

По данным следствия, обвиняемым является 45-летний житель Одессы. Сейчас он находится под стражей по ходатайству прокуроров.

Следствие установило, что мужчина согласился сотрудничать с представителем вражеских спецслужб. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство, после чего 23 марта 2025 года организовал его доставку в Беляевку на такси. Посылку замаскировали под обычный подарок.

По инструкции обвиняемого сверток передали женщине, которая не знала о его содержимом. Она занесла «подарок» в помещение районного управления полиции.

Через несколько минут после этого устройство дистанционно привели в действие — с помощью телефонного звонка с территории России.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое сотрудников полиции получили травмы. Также было частично разрушено административное здание полиции.

Кроме того, правоохранители установили причастность обвиняемого к серии поджогов военных автомобилей в период с января по март 2025 года. По данным следствия, он уничтожил три транспортных средства.

Мужчине инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений, среди которых теракт, незаконное изготовление и хранение взрывчатки, препятствование деятельности Вооруженных сил Украины, а также умышленное уничтожение имущества.

Напомним, мощный взрыв в Беляевке прогремел в местном отделении полиции 23 марта 2025 года около 18:00. Женщина вошла в отделение с пакетом, в котором, по предварительным данным, находилась взрывчатка. В результате взрыва она погибла на месте, а трое полицейских получили повреждения и были госпитализированы.

Читайте также: Теракт в Одессе: исполнителем оказался 18-летний местный житель.