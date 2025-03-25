Взрыв, который почти полностью разрушил первый этаж отделения полиции в Беляевке, — это не единичный случай. Похожие террористические акты произошли ранее в разных регионах Украины.

Мощный взрыв в Беляевке, небольшом тихом городке недалеко от Одессы, прогремел в местном отделении полиции 23 марта 2025 года около 18:00. Женщина вошла в отделение с пакетом, в котором, по предварительным данным, находилась взрывчатка. В результате взрыва она погибла на месте, а трое полицейских получили повреждения и были госпитализированы.

Служба безопасности Украины квалифицировала этот инцидент как попытку террористического акта и начала досудебное расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили личность погибшей — это местная жительница 1989 года рождения. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия и возможных заказчиков преступления.

Скорее всего, заказчиком стали российские спецслужбы. Взрыв в Беляевке похож на серию других инцидентов, произошедших в Украине в последнее время.

Совершенные теракты в Украине в 2025 году

Начало февраля 2025 года, Харьковская область. Исполнитель: 15-летний подросток, завербованный российскими спецслужбами. Погибли два человека — сам подросток и военный Нацгвардии. Исполнитель не знал о взрывчатке. Ему ее передала взрослая женщина, которая и изготовила взрывное устройство. Она задержана.

1 февраля 2025 — Ровно. Нападающий погиб, ранения получили 8 военнослужащих ТЦК. Террористом был 21-летний безработный из Житомирской области. Парня завербовали россияне, когда тот искал быстрые заработки в телеграмм-каналах.

5 февраля 2025 — Взрыв в Каменец-Подольском. Исполнителем оказался 17-летний студент, который погиб. Кроме этого были ранены восемь военнослужащих ТЦК и СП.

Арестован 15-летний парень, который изготовил взрывное устройство и передал курьеру.

14 февраля 2025 — атака на военных в Николаеве. Погибли четыре человека: 42-летняя женщина, которая принесла взрывчатку и трое военных, возле которых была взорвана бомба. Изготовили взрывное устройство двое подростков. Они задержаны.

11 марта 2025 в Ивано-Франковске россияне взорвали двух подростков, которых сами же завербовали. Один из них погиб. Парню было 17 лет. Второй, 15-летний, тяжело ранен и находится в больнице. Также пострадала молодая пара, которая находилась неподалеку. Парень и девушка госпитализированы. По этому случаю также задержаны две девушки, обеим по 15 лет, которые могли быть сообщницами.

Теракты, которые удалось предотвратить

В январе 2025 года в Житомире 16-летний школьник оставил взрывчатку возле «Аллеи славы». В январе 2025 года на Буковине 17-летний парень пытался взорвать полицейских. Также в январе на Киевщине его сверстник планировал атаку на военных. В начале февраля 2025 года в Житомире задержали 16-летнюю девушку, которая пыталась взорвать наряд полиции. В марте 2025 года в Николаеве задержана 19-летняя студентка, которая должна была заложить взрывчатку возле административного здания полиции. В марте 2025 года во Львове агент российских спецслужб планировал теракт на главном железнодорожном вокзале Львова.

Предлагают легкие деньги, потом ликвидируют

СБУ заявляет, что российские спецслужбы активно вербуют несовершеннолетних и людей, которые ищут работу через соцсети и телеграмм-каналы. Им предлагают легкие деньги, и сознательно ликвидируют их как «лишних свидетелей», дистанционно взрывая взрывчатку.

Граждан просят сообщать о подозрительной активности, не принимать сомнительные «задания за деньги» и проводить с детьми профилактические беседы о кибербезопасности и последствиях таких действий.

Украинские спецслужбы неоднократно заявляли об активизации деятельности российских агентов, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. СБУ призывает граждан быть бдительными, сообщать о подозрительных предметах и лицах, а также придерживаться рекомендаций по безопасности в общественных местах.

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