Ключевые моменты:

СБУ совместно с полицией устанавливает все обстоятельства подрыва машины на улице Университетской.

Следователи открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

В результате взрыва поздно вечером 23 мая пострадали два человека, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Взрыв автомобиля Volkswagen, который всколыхнул Приморский район Одессы, расследуют спецслужбы. Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, ведомство официально квалифицировало произошедшее поздно вечером 23 мая на улице Университетской как террористический акт.

Досудебное расследование уже началось. Силовики открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в момент взрыва на улице Университетской внутри салона машины находились два человека. Они получили ранения, медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

Сейчас оперативники СБУ вместе с сотрудниками Национальной полиции проводят комплексные следственные действия. Правоохранители по крупицам собирают доказательства, чтобы установить точные причины взрыва и выйти на след организаторов и исполнителей этого преступления.

В СБУ пообещали оперативно информировать одесситов о новых деталях резонансного расследования.

Напомним, ранее СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. По данным следствия, завербованный российскими спецслужбами киллер планировал до 9 мая убить высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ.