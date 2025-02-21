Задержанного завербовали российские спецслужбы через мессенджер Телеграмм. По указаниям кураторов из ФСБ, парень арендовал квартиру, где изготовил самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Теракт был направлен против прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Правоохранители задержали подозреваемого «по горячим следам».
Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который содержит доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами. За совершенное преступление одесситу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали «железнодорожных» поджигателей, а чуть ранее еще шесть подростков за поджоги авто ВСУ.