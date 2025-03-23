Как пишут местные Телеграм-каналы, в отделение полиции зашла какая-то «женщина с пакетом», после чего и грянул взрыв.

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«Теракт в Беляевке Одесской области – взорвали гранату в отделении полиции. В здание вылетели окна, женщине оторвало ноги, она погибла», – сообщается в одной из публикаций.

В то же время в областном управлении полиции подробностей случившегося пока не разглашают.

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«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали впоследствии», – сообщается на сайте ведомства.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в начале января текущего года подобный инцидент произошел в Белгороде-Днестровском: тогда самодельное взрывное устройство сдетонировало возле отделения военной службы правопорядка в ВСУ.

Вскоре виновницу теракта задержали – ею оказалась девушка, которая действовала по заданию российских спецслужб.

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Фото иллюстративное