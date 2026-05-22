В Одессе разоблачили схему выдачи справок морякам без медосмотров

По данным следствия, директор ООО «Медицинский центр безопасности судоходства», который также возглавлял экспертную медкомиссию учреждения, организовал схему оформления медицинских свидетельств для моряков в обход обязательных осмотров.

Такие документы нужны для работы на морских судах, в том числе под иностранными флагами. Следователи считают, что мужчина предлагал клиентам «упрощенную процедуру» — без визита в клинику и без прохождения врачей.

Как говорится в решении Приморского райсуда Одессы, сначала подозреваемый называл цену в 100 долларов и 2500 гривен за одного человека. Позже стороны договорились о сумме за троих моряков — 300 долларов и 7500 гривен.

Мужчину задержали в мае прямо в его служебном кабинете — в момент передачи готовых документов и получения денег.

Правоохранители заявляют, что задокументировали как минимум три случая оформления свидетельств для моряков, которые фактически находились за пределами Украины. В документах указывались разные специальности, среди которых машинист, матрос и механик.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. При этом он может выйти под залог в размере 832 тысяч гривен. Если залог внесут, мужчине запретят общаться со свидетелями по делу, а также обяжут сдать загранпаспорт.

