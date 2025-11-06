Ключевые моменты:

Конкурс по выбору управляющего опубликован на платформе Prozorro.

Предприятие «Криоин Инжиниринг» производит и поставляет неон, гелий, ксенон и криптон.

В актив входят земельные участки, помещения, квартиры и оборудование в Одессе.

АРМА объявила тендер на управление активами «Криоин Инжиниринг»

Агентство по розыску и менеджменту активов разместило на Prozorro открытые торги для выбора компании, которая возьмет под управление арестованные активы и корпоративные права ООО «Криоин Инжиниринг».

Предприятие находится в Одесской области и оснащено современным оборудованием для производства, упаковки и транспортировки промышленных газов. Завод специализируется на выпуске инертных газов высокой чистоты — неона (изотопы 20Ne, 21Ne, 22Ne), гелия, ксенона и криптона. Кроме того, у компании есть собственная научная база, где разрабатывают новые технологии для криогенной промышленности.

В состав арестованных активов входят:

корпоративные права компании;

4 земельных участка;

2 производственных помещения (725,1 кв. м и 291 кв. м);

оборудование и инвентарь;

9 квартир в Одессе (самая большая — 301,7 кв. м);

2 дачных дома и коттедж в Одессе.

По данным АРМА, объект не требует дополнительных вложений и представляет интерес для компаний, работающих в сфере промышленных газов.

Корпоративные права и имущество ООО «Криоин Инжиниринг» были арестованы и переданы АРМА по решению Шевченковского районного суда Киева.

По данным следствия, основатели компании «Криоин Инжиниринг» — граждане России — организовали деятельность фирмы в интересах государства-агрессора. Они сотрудничали с рядом российских предприятий, в частности с московским ООО «Бизнес Менеджмент», и через подконтрольные структуры поставляли продукцию представителям РФ, фактически помогая ее военно-экономическим интересам. В частности, эти газы нужны в процессе изготовления лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения, говорится в материалах дела.

АРМА приглашает все заинтересованные компании принять участие в конкурсе — кроме владельцев арестованных активов и граждан страны-агрессора.

Предложения принимаются до 8 ноября 2025 года.