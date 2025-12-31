Ключевые моменты:

В ночь на 31 декабря российские дроны атаковали два энергетических объекта ДТЭК «Одесские электросети».

В декабре враг нанес удары по 10 подстанциям компании, с начала года – по 25 энергообъектам в Одессе и области.

Повреждения серьезные, восстановление займет время; приоритет – электроснабжение критической инфраструктуры для подачи в дома воды и тепла.

Как отмечают энергетики, повреждения серьезные, и чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние, понадобится длительное время.

«Первоочередная задача энергетиков – возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить воду и тепло в домах.

Наши бригады приступают к аварийно-восстановительным работам после разрешения от военных и спасателей.

К сожалению, враг продолжает энергетический террор мирного населения, даже накануне праздников. Однако энергетики своими руками и неутомимым трудом держат свет. Верьте в нас!», – призывают в ДТЭК.

Как сообщалось, в ночь на 31 декабря Россия вновь массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Целью врага была как энергетическая, так и гражданская инфраструктура. Зафиксировано попадание дронов в жилые дома. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

В результате ночной атаки часть Одессы осталась без света, воды и отопления.