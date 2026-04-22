Супругов Диденко обвиняют в недостоверном декларировании более чем на 8 млн грн.

Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Обвиняемые не признают вину и участвуют в заседании по видеосвязи.

ВАКС рассматривает обвинения в недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу дела в отношении Григория Диденко и Юлии Диденко. Речь идёт о возможном внесении недостоверных данных в ежегодные декларации.

Как сообщает Суспільне, заседание проходит в формате видеоконференции. Супруги не признают своей вины.

По информации Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в декларациях за 2021–2023 годы не были указаны активы на сумму более 8 миллионов гривен.

Кроме того, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов почти на 5 миллионов гривен с требованием взыскать их в доход государства. Следствие утверждает, что в 2021–2024 годах супруги приобрели имущество без подтверждённых источников дохода.

Среди указанных активов — инвестиции в апартаменты и автомобили Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — подача заведомо недостоверных сведений в декларации. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы или лишение свободы сроком до двух лет с запретом занимать определённые должности.

