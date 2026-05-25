Ключевые моменты:

В Измаильском районе погиб 43-летний машинист насосных установок во время ремонта водопровода.

Следствие считает, что 36-летний главный инженер допустил грубые нарушения правил безопасности.

Обвинительный акт уже направлен в суд, фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Гибель работника на водоканале в Одесской области

В Одесской области завершили расследование дела о гибели работника коммунального предприятия. Материалы переданы в суд. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, 36-летний главный инженер одного из коммунальных предприятий в Измаильском районе поручил 43-летнему машинисту насосных установок выполнить ремонт задвижки в переливном колодце на центральной водопроводной станции.

Проблема в том, что безопасные условия для таких работ обеспечены не были. Следователи установили, что машинист не проходил специального обучения по охране труда и не был проверен на знание правил безопасности. Кроме того, у него не было средств индивидуальной защиты.

Во время работ мужчина использовал самодельный переносной светильник, который работал от сети 220 В и имел неисправную проводку. Именно это, по данным расследования, и стало причиной трагедии — работник получил смертельный удар током.

После случившегося главного инженера отстранили от должности, позже он был уволен. Следствие также добилось его временного отстранения ещё на этапе расследования.

Правоохранители собрали доказательства и сообщили ему о подозрении по статье о нарушении правил безопасности при работах с повышенной опасностью, если это повлекло гибель человека. Теперь дело будет рассматривать суд.

Если вину докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определённые должности до трёх лет.

