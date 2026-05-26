Ключевые моменты:

В Одессе более 100 тысяч абонентов имеют долги за тепло.

С начала года подано почти 1000 судебных исков против должников.

После суда возможны аресты счетов и дополнительные расходы для должников.

Суды за долги за отопление в Одессе: ТГО подало почти 1000 исков

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» усилило работу по взысканию долгов за отопление и горячую воду. Об этом сообщил начальник отдела правового обеспечения по продаже тепловой энергии Дмитрий Черкасов.

По данным предприятия, сейчас задолженность за тепло имеют более 100 тысяч абонентов. При этом среди бюджетных учреждений уровень долгов минимальный, а вот среди других потребителей долги есть у более чем 600 абонентов.

С января по май 2026 года предприятие подало 952 иска в местные суды Одессы. Большая часть из них уже рассмотрена: около 80% требований удовлетворены.

После решения суда начинается принудительное взыскание долгов. Это может означать:

возможный арест банковских счетов и имущества,

дополнительные расходы — судебный сбор, оплату услуг частных исполнителей.

Как избежать судов за долги

В КП «Теплоснабжение города Одессы» призывают жителей не накапливать долги и оплачивать услуги вовремя.

Тем, кому сложно погасить всю сумму сразу, предлагают оформить реструктуризацию задолженности — то есть разбить платежи на части и погашать долг постепенно.

