Ключевые моменты:

Владислав Латий попал в плен 19 апреля 2022 года — в день рождения дочери;

После 1387 дней неволи он вернулся в Украину 5 февраля 2026 года во время обмена пленными;

Военнослужащий пережил содержание в Оленовке, Горловке, Торезе и Бийске, подвергался пыткам;

Первая встреча с дочерью состоялась 14 февраля в реабилитационном центре в Полтаве.

Почти четыре года в российских тюрьмах, пытки и полная изоляция от новостей из дома — такой путь прошёл 26-летний нацгвардеец Владислав Латий.

Он попал в плен во время обороны Мариуполя 19 апреля 2022 года — именно в тот день, когда на свет появилась его дочь Злата.

Лишь в феврале 2026 года, после долгожданного обмена, защитник смог впервые обнять ребёнка, которого раньше видел только на экране телефона.

«Одесская жизнь» рассказывает историю невероятной стойкости семьи из Одесской области и их долгого пути к общему «счастливы вместе».

После почти четырёхлетнего плена Владислав Латий — воин из Ширяево Березовского района — встретился с родными в Полтаве, где проходит лечение и реабилитацию.

На родную землю военнослужащий 18-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины вернулся 5 февраля, когда состоялся первый в 2026 году обмен пленными.

До долгожданной встречи Владислав пообщался с близкими по видеосвязи. Тогда же впервые увидел свою дочь Злату.

Жена Луиза рассказала, что муж попал в плен 19 апреля 2022 года, защищая Мариуполь, — именно в тот день, когда она рожала дочь.

Любовь и разлука

Получив образование электротехника в Ананьевском профессиональном колледже, юноша из Ширяево Владислав Латий решил связать судьбу с Нацгвардией. В октябре 2019 года он подписал контракт с Южным оперативно-территориальным объединением Национальной гвардии. Служил в Измаиле.

В городе у Дуная Владислав встретил свою любовь — студентку педагогического вуза Луизу Митеву, ныне учительницу начальных классов Измаильской гимназии №14. Молодые поженились и ждали рождения ребёнка.

14 декабря 2021 года жена проводила мужа в командировку в Мариуполь — связиста Измаильского отдельного батальона НГУ отправили туда на ротацию. Тогда она даже не предполагала, что разлука растянется на долгие годы.

В плен попал раненым

На рассвете 24 февраля 2022 года в Мариуполе прозвучала боевая тревога. Ракета взорвалась неподалёку от казармы нацгвардейцев. В первые дни подразделение держало оборону блокпоста возле города. В начале марта противник бросил в наступление танки и пехоту, и нацгвардейцы отошли в город, где их прикомандировали к бойцам полка «Азов».

В условиях полной блокады, нехватки боеприпасов, еды и медикаментов защитники продолжали оборону. Среди военных и мирного населения было много погибших и раненых.

Бойцы малыми группами защищали каждый квартал города. В одном из боёв 22-летний Владислав получил ранение ноги и оказался в плену.

После адских боёв — три колонии

Пройдя через ад в Мариуполе, Владислав оказался в Оленовке — колонии, ставшей символом теракта против украинских военнопленных.

В ночь на 29 июля 2022 года около 200 «азовцев», отселённых в промзону, были взорваны российской стороной. Затем колонию неоднократно бомбили, цинично выдавая свои действия за украинские удары. Владислав стал свидетелем этих трагических событий. Он пережил пытки, но сохранил силу духа.

Позже пленного перевели в Горловку, затем — в Торезскую исправительную колонию №28 в Донецкой области, а затем — в Бийск.

В российских тюрьмах его, как и других украинских военнопленных, ежедневно подвергали моральным, психологическим и физическим пыткам. Особенно тяжело давалось отсутствие правдивых новостей о родной стране.

Мать Владислава Инна с самого начала знала, что сын находится в плену. Сначала об этом сообщили волонтёры, позже она узнала его на одном из российских видео. Женщина жила надеждой, как и все родные Владислава — отец Андрей, жена Луиза, дочь Алина и младший брат Ростислав. До тех пор, пока в день освобождения Владислав не сообщил по телефону радостную новость: он уже в Украине.

Первая встреча отца и дочери

— Когда нас погрузили в автозак, я не верил. Думал, снова перевозят в другую колонию. Но когда нас привезли в аэропорт и посадили в самолёт, стало ясно, что везут на обмен, — рассказал Владислав Латий.

Сейчас воин находится в Полтаве, в центре реабилитации для бывших пленных и ветеранов, где они лечат раны, получают психологическую помощь и возвращаются к жизни. Он проходит необходимые медицинские процедуры и важную психосоциальную реабилитацию.

14 февраля к Владиславу приехали самые близкие люди — родители, сестра с племянницей, брат и жена с дочерью. В этот день состоялась первая в жизни встреча отца с дочерью — 26-летний мужчина впервые увидел свою Злату. Владислав впервые обнял своего ребёнка и не смог сдержать слёз радости и безграничного счастья.

Справка «ОЖ»

По приказу высшего военно-политического руководства ради сохранения жизней гарнизон после 86 дней тяжёлых боёв прекратил оборону и вышел с «Азовстали» 16–20 мая 2022 года. Это бойцы отдельного отряда спецназначения «Азов», 12-й и 18-й бригад Нацгвардии Украины, силы 36-й отдельной бригады морской пехоты, представители других подразделений ВСУ, пограничники, полицейские, сотрудники СБУ и ГУР, а также бойцы ТрО.

Ранее мы рассказывали о том, как после 22 месяцев плена в семье воина из Байбузовки родился сын.

Читайте также историю несломленного защитника из Одесской области, который попал в плен в День влюблённых.