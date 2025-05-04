Первый шаг к «умному» городу

Современный город — прежде всего, «умный» город. Это означает, что цифровые технологии проникли здесь практически во все сферы обеспечения его жизнедеятельности.

Первый шаг к «умному» городу сделала, наконец, и Одесса, запустив платформу MISTO. Загрузив ее в смартфоны, одесситы смогут воспользоваться городскими сервисами и принять участие в общественной жизни. Подобная платформа — «Киев цифровой» — успешно используется жителями столицы Украины. Это одно из крупнейших муниципальных мобильных приложений. А вот во Франции цифровая платформа такого рода охватывает всю страну.

Одесское приложение, разумеется, более скромное. Тем не менее, согласно данным департамента информации и цифровых решений, только за первую неделю после запуска платформу MISTO загрузили более 12 тысяч пользователей.

Оплатить парковку, записаться в ЦПАУ, вызвать социальное такси

На сегодня в приложении доступны около 10 функций. По мнению пользователей, наиболее полезные из них — запись в ЦНАП и сервис почасовой парковки.

Цифровой способ оплаты парковки действительно удобен. На карте указан маршрут до ближайшего паркинга, информация о графике его работы и стоимость парковки за час. Оплатить ее можно в несколько кликов.

Записаться на оформление паспорта для выезда за границу с помощью приложения удалось на следующий же день. В безумных очередях часами стоять не пришлось. Также успешно прошла онлайн-запись на назначение субсидий по оплате коммунальных услуг. Два клика — и можно приходить на прием в ЦПАУ в назначенное время.

К сожалению, записаться на прием в управление Пенсионного фонда с помощью приложения пока нельзя. Равно как и на консультацию в муниципальные медицинские центры. Хотя для многих одесситов это остается весьма актуальной проблемой.

Еще один важный сервис приложения — вызов социального такси. Сегодня эта услуга очень востребована людьми, которые столкнулись с проблемой безбарьерности. Ведь социальное такси обеспечивает проезд заказчика не только в пункт назначения, но и в обратном направлении. Правда, чтобы отправить заказ, необходимо заполнить форму, содержащую около 10 пунктов. Гораздо разумнее и удобнее для пользователей было бы создать шаблон, который нужно заполнить один раз. А в дальнейшем — только вписывать локации начального и конечного пунктов.

Безветренная погода и воздух после пожаров

Есть среди сервисов и уведомления о погоде — впрочем, есть они, практически, на всех приложениях. На муниципальном — не указаны сила и направление ветра. Хотя для многих пользователей такие сведения важны. Правда, штормовые предупреждения на платформе MISTO размещают.

Регулярно появляются здесь и оповещения о качестве воздуха. Такая информация актуальна всегда, особенно во время войны. И специализированные муниципальные службы регулярно отчитываются о состоянии воздуха в городе. Непонятно только, почему сервис показывал, что в этом отношении все более-менее в норме даже после пожаров и задымлений вследствие очередной террористической атаки России. При том что в комнате, расположенной на достаточном расстоянии от места «прилета», пахло гарью.

Кстати, цифровые обозначения рядом с улыбающимся «воздушным шариком» в разделе «экология» для многих пользователей остаются загадкой. Разъясняем:

диапазон 0-50 показывает, что качество воздуха хорошее и не представляет угрозы для здоровья;

51-100 — приемлемое, но некоторые люди могут испытывать дискомфорт;

101-150 — качество воздуха вредно для чувствительных групп.

На платформе MISTO обычно эти показатели определяются в диапазоне от 35 до 56.

О вовлеченности в жизнь города

Есть в приложении функция «Электронная демократия»: опросы и петиции.

Опросы на платформе проводят по самым разнообразным, действительно актуальным для горожан темам: по развитию транспортной инфраструктуры, городского пространства и инклюзивной среды, медицинского обслуживания, улучшения экологии и проблем городских животных. И даже выясняют: «Чувствуешь ли ты себя вовлеченным(-ой) в жизнь города?». В первом опросе приняли участие более 1300 одесситов — совсем немного для более чем десяти тысяч пользователей. А со временем количество желающих высказать свое мнение сократилось до 600, а то и до 300. Одесситы сомневаются в том, что их пожелания повлияют на принятие решений горсоветом, перспективы развития города?

В разделе «Петиции» — вообще пусто. Петиции в городской совет пока не создает никто. Наверное потому, что до сих пор они в основном не работали. И сегодня не верят одесситы в то, что с помощью петиций в городе можно что-то изменить.

В ожидании карты гортранспорта

Приложение оповещает о воздушных тревогах и чрезвычайных ситуациях. Есть здесь карты укрытий и пунктов несокрушимости. С его помощью можно узнать об ограничении автомобильного движения и изменениях маршрутов общественного транспорта из-за ремонтных работ. Здесь публикуют номера и ежемесячное расписание автобусов для перевозок людей с инвалидностью. И еще достаточно полезную информацию.

В общем — приложение полезное. Вот только функций у него маловато.

И самая ожидаемая функция — возможность отслеживания онлайн местонахождения общественного транспорта.

— С нетерпением жду, когда запустят карту, на которой можно будет онлайн посмотреть, где есть тот или иной трамвай, троллейбус или маршрутка на маршруте, — говорит одессит Иван. — Так люди смогут гораздо точнее рассчитывать для себя, сколько им придется ждать общественный транспорт на остановке и есть ли смысл вообще это делать. Тогда можем предположить, что спрос на этот сервис будет большой, поэтому и количество пользователей приложения стремительно возрастет.

Об адресах уборных и запоздалых тревогах

Иван установил приложение около месяца назад, но пользуется им нечасто. Услуги, которые сейчас доступны, не такие, которые нужны ему ежедневно.

— Услуги, которыми я уже успел воспользоваться, — это карты размещения общественных уборных и бюветов. И, что хочу отметить, — они очень удобны. Все понятно сразу: в каком месте искать нужный бювет и уборную, их адреса. В «Місті» это гораздо удобнее и лучше реализовано, чем, например, на гугл-картах, — замечает Иван.

А вот одесситка Юлия, хотя и закачала приложение сразу же после его появления, пока не нашла для себя, чем бы оно было ей полезно.

— Тревоги MISTO дает позже, чем приложение «Тревога!». Карты убежищ и пунктов несокрушимости, мне кажется, удобнее, чем в «Дії». Но пока не было повода воспользоваться этими картами в незнакомом для себя районе. Карта туалетов выглядит полезной. Один раз приняла участие в опросе, — делится своим опытом использования приложения одесситка.

Следим за обновлениями

К сожалению, разрекламированное муниципалитетом мобильное приложение охватывает пока далеко не все сферы жизни нашего города.

— Но приложение развивается — к нему будут добавляться новые функции и услуги. И это сделает программу более полезной и привлекательной, — считает Иван.

Уверяют и в горсовете, что функции платформы планируют расширять ежеквартально. Новые сервисы должны появиться в ближайшее время. Среди них — долгожданное отслеживание движения общественного транспорта и не менее актуальная отправка запросов в Единый центр обращений граждан. Также создается сервис «Карта доступности». Она будет включать проверенные данные о безбарьерных услугах, объектах инфраструктуры, учреждениях образования и здравоохранения. Появится и функция «голосования по петициям». Несмотря на то, что пока их никто не создает. Но, возможно, появление этого сервиса сделает одесситов более социально активными.

Так что следимза обновлениями. И надеемся, что со временем с помощью приложения MISTO мы будем платить за коммуналку и проезд в городском транспорте. А Одесса сделает еще один шаг на пути к «умному» городу. Главное, чтобы развитие единого мобильного приложения не отправили в «долгий ящик».

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