Ключевые моменты:
- Некоторые услуги ЦНАП временно не работают;
- Ограничения продлятся ориентировочно до 5 января 2026 года;
- ЦНАП продолжает работу и предоставляет другие услуги.
Временная приостановка услуг ЦНАП в Одессе
В Одессе временно приостановлено предоставление отдельных административных услуг, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния. Ограничения вводятся из-за переименования и создания межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.
В связи с этим Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не принимает обращения по следующим услугам:
- комплексная электронная услуга «єМалятко»;
- повторная выдача свидетельств о регистрации актов гражданского состояния;
- выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Ожидается, что предоставление этих услуг возобновится ориентировочно 5 января 2026 года.
Граждан, которые были заранее записаны на прием по указанным услугам, дополнительно проинформируют сотрудники ЦНАП.
При этом сам Центр продолжает работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии. Одесситы могут получить другие административные услуги, а также консультации по вопросам, связанным с временно недоступными сервисами.
Напомним, в некоторых ЦНАПах Одессы теперь можно получить водительские права, а также — психологическую помощь.
