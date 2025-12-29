Ключевые моменты:

Некоторые услуги ЦНАП временно не работают;

Ограничения продлятся ориентировочно до 5 января 2026 года;

ЦНАП продолжает работу и предоставляет другие услуги.

Временная приостановка услуг ЦНАП в Одессе

В Одессе временно приостановлено предоставление отдельных административных услуг, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния. Ограничения вводятся из-за переименования и создания межрегиональных территориальных органов Министерства юстиции.

В связи с этим Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета временно не принимает обращения по следующим услугам:

комплексная электронная услуга «єМалятко»;

повторная выдача свидетельств о регистрации актов гражданского состояния;

выдача выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Ожидается, что предоставление этих услуг возобновится ориентировочно 5 января 2026 года.

Граждан, которые были заранее записаны на прием по указанным услугам, дополнительно проинформируют сотрудники ЦНАП.

При этом сам Центр продолжает работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии. Одесситы могут получить другие административные услуги, а также консультации по вопросам, связанным с временно недоступными сервисами.

Напомним, в некоторых ЦНАПах Одессы теперь можно получить водительские права, а также — психологическую помощь.

