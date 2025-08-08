Ключевые моменты:

С 1 июля количество госпитализированных с COVID-19 в Киеве выросло с 15 до 68 человек, среди них 24 ребенка

Пациенты находятся в больницах с тяжелым течением болезни и нуждаются в поддержке, в том числе кислородной

Что известно на данный момент

По состоянию на начало июля в стационарах Киева находилось 15 больных COVID-19, а уже сейчас этот показатель увеличился до 68 человек. Почти треть из них — дети. Пациенты с тяжелым течением требуют постоянного внимания медиков, лечения и кислородной терапии. Медики отмечают, что несмотря на войну, пандемия остается актуальной угрозой.

Особенно важно помнить о мерах безопасности во время пребывания в укрытиях во время воздушных тревог. Занятые закрытые помещения со сложной вентиляцией повышают риск заражения коронавирусом. Поэтому медики рекомендуют не забывать о ношении масок, регулярном мытье рук или использовании антисептиков, а при появлении первых симптомов оставаться дома и обращаться к врачу.

Читайте также: